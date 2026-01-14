Altın rekor kırıyor: Kapalıçarşı’da tabela değişti, işte 14 Ocak güncel fiyatlar
Yatırımcıların güvenli limanı altında ibre yeniden yukarı döndü. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı’da tarihi zirveler test edilirken, uluslararası dev bankadan mart ayı için dikkat çeken bir tahmin geldi.
Altın piyasası 14 Ocak 2026 Çarşamba gününe hareketli başladı. Sabah saatleri itibarıyla gram altın 6.412 TL seviyesinden işlem görmeye başlarken, ons altın güne 4.620 dolar düzeyinde giriş yaptı.
Sarı metaldeki yukarı yönlü ivme, gün içinde Kapalıçarşı’da yeni bir rekorun kapısını araladı ve gram altın sabah saatlerinde 6.500 TL ile en yüksek seviyesini gördü.
DEV BANKADAN MART AYI İÇİN 5.000 DOLAR TAHMİNİ
Piyasalarda yaşanan bu sıcak gelişmeler, finans kuruluşlarının beklentilerini revize etmesine neden oldu. Citigroup tarafından yayımlanan son analizde, ons altının mart ayına kadar 5.000 dolar seviyesine yükselebileceği öngörüldü. İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kuru ve ons altın hareketliliği, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorularına yanıt ararken, 14 Ocak 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu şu şekilde netleşti:
Gram altın satış fiyatı: 6.416,65 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.605,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 21.210,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 42.062,71 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.258,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 105.479,34 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.628,68 dolar