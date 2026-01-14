Altın rekor kırıyor: Kapalıçarşı’da tabela değişti, işte 14 Ocak güncel fiyatlar

DEV BANKADAN MART AYI İÇİN 5.000 DOLAR TAHMİNİ

Piyasalarda yaşanan bu sıcak gelişmeler, finans kuruluşlarının beklentilerini revize etmesine neden oldu. Citigroup tarafından yayımlanan son analizde, ons altının mart ayına kadar 5.000 dolar seviyesine yükselebileceği öngörüldü. İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kuru ve ons altın hareketliliği, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.