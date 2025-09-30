Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları
Altın fiyatları, ABD hükümetinin kapanma ihtimali, FED faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle tarihi zirvelere ulaştı. 30 Eylül 2025 Salı günü ons altın 3.867 doları aşarken, gram altın 5.170 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Altın piyasasında hareketlilik sürerken, Eylül ayında yüzde 12 değer kazanan altın Ağustos 2011’den bu yana en iyi aylık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Küresel piyasalarda ABD hükümetinin kapanma riski ve faiz indirimi beklentileri, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor.
30 Eylül 2025 güncel altın fiyatları:
Ons altın
Alış: 3.848,54 dolar
Satış: 3.849,81 dolar
Gram altın
Alış: 5.142,10 TL
Satış: 5.142,65 TL
Çeyrek altın
Alış: 8.546,00 TL
Satış: 8.613,00 TL
Yarım altın
Alış: 17.092,00 TL
Satış: 17.236,00 TL
Tam altın
Alış: 34.080,00 TL
Satış: 34.340,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 34.608,00 TL
Satış: 35.131,00 TL
Ata altın
Alış: 34.971,00 TL
Satış: 35.262,00 TL
22 ayar bilezik
Alış: 4.769,52 TL
Satış: 4.984,30 TL
Analistler, yükseliş trendinin güçlü kaldığını ve mevcut ivmenin sürmesi halinde ons altında 3.936–4.109 dolar aralığında yeni zirvelerin görülebileceğini belirtiyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcıların yanı sıra düğün sezonu öncesinde vatandaşların da gündeminde ilk sırada yer alıyor.