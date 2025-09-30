Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları

Altın piyasasında hareketlilik sürerken, Eylül ayında yüzde 12 değer kazanan altın Ağustos 2011’den bu yana en iyi aylık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Küresel piyasalarda ABD hükümetinin kapanma riski ve faiz indirimi beklentileri, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor.