Merkez Bankasının rezervlerindeki düşüş sürüyor: 124,7 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası'nın brüt rezervlerindeki düşüş 24 Mart haftasında da devam etti.



Yayımlanan Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 2 milyar 592 milyon dolar azalışla 71 milyar 336 milyon dolara geriledi.



Söz konusu dönemde altın rezervlerinde ise artış ise dikkat çekti. Altın rezervleri 399 milyon dolar arttı, 53 milyar 358 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 193 milyon dolar azalışla 124 milyar 694 milyon dolara geriledi.



Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri ise 1,06 milyar dolar gerileyerek 18,93 milyar dolar oldu.