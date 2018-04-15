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Altın tahvili ihracı bu yıl da devam edecek

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Hazine`nin yeni bir enstrüman olarak ortaya koyduğu altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına vatandaşımız güvendi ve ilgi gösterdi. İkinci talep toplama döneminde ilk 3 hafta sonunda 7 bin 100 vatandaşımız bin 335 kilogram altını yastık altından çıkararak, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına yatırdı." dedi.

Altın tahvili ihracı bu yıl da devam edecek
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yastık altındaki altınların  ekonomiye kazandırılması amacıyla geçen yıl başlanan altın tahvili ve altına  dayalı kira sertifikası ihraçlarına vatandaştan gelen yoğun ilgi sonucunda, bu  yıl da devam etme kararı aldıklarını hatırlattı.

Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı tarafından 26 Mart-20 Nisan  tarihlerinde 81 ilde Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yatırımcılardan  taleplerin toplanmaya başlandığını belirten Şimşek, yeni ihraç döneminde tanıtım  faaliyetleri kapsamında reklam filmleri hazırlandığını ve yatırımcıların bu  araçlara yönelik her türlü sorularına cevap bulabilecekleri bir internet  sitesinin de hayata geçirildiğini söyledi.

Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası taleplerinin  geçen seneki ihraca paralel bir şekilde devam ettiğine işaret ederek, "Hazine'nin  yeni bir enstrüman olarak ortaya koyduğu altın tahviline vatandaşımız güvendi ve  ilgi gösterdi.  İkinci talep toplama döneminde ilk 3 hafta sonunda 7 bin 100  vatandaşımız bin 335 kilogram altını yastık altından çıkararak, altın tahvili ve  altına dayalı kira sertifikasına yatırdı. Böylelikle geçen yılki ihraçla beraber  toplam 683 milyon lira değerinde 3,8 tonluk altın toplanmış oldu." ifadesini  kullandı.

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına ilk ihraçta  kadınların ilgisinin daha yüksek olduğunu belirten Şimşek, bu yılda söz konusu  durumun devam ettiğini vurguladı.

Şimşek, küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen vatandaşların  ilgisini bu yatırım araçlarının geleceği açısından memnuniyetle karşıladıklarını  kaydetti.

Yastık altında atıl bir şekilde duran büyük bir ekonomik değeri  sisteme kazandırmanın uzun soluklu bir proje yürütülmesini de beraberinde  getirdiğini dile getiren Şimşek, ilerleyen dönemde de altın tahvili ve altına  dayalı kira sertifikası ihraçlarına düzenli bir şekilde devam etmeyi  planladıklarını bildirdi.

"HER AÇIDAN KAZANÇLI BİR YAPI" 

Hazinenin altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası  yatırımcıların her açıdan kazanacağı bir yapı oluşturduğunu anlatan Şimşek,  şunları kaydetti:

"Vatandaşlar, hem risk alarak hem de getiri elde etmeksizin atıl bir  şekilde yastık altında tuttukları altınlarını hiçbir maliyete veya komisyona  katlanmaksızın cazip bir getiri elde ederek devlet güvencesinde saklama imkanına  kavuşmuştur. Aynı zamanda atıl duran altınları için getiri de elde etmeye  başlamıştır. Bu senetlerin yatırımcıya sunduğu yıllık getiri oranı yüzde 2,4'dir.  100 gram altını karşılığında bu yatırım araçlarını alan bir vatandaşımız 6 ayda  bir net 1,2 gram altın karşılığı lira  getiri elde edecektir. Bilindiği gibi  mevcut tahvil, bono ve kira sertifikalarında vergi oranı yüzde 10 olarak  uygulanıyor. Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının cazibesini  artırmak için vergi oranı sıfıra indirilmiştir. Böylece normal senetlerde 100  lira getiri sağlayan bir vatandaşımız bu getirisi üzerinden 10 lira vergi  öderken, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına yatırım yaptığında 100  liranın getirisinin tamamı kendisinin olacaktır. Yani yatırımcılar bir yandan  oldukça cazip bir getiri elde ederken diğer yandan elde ettiği getiriden hiçbir  şekilde vergi ödememektedir. "

Şimşek, yatırımcıların teslim etmiş olduğu altınlarını duyurularda  belirtilen tarihlerde talep etmesi halinde vade sonunda Darphanenin bastığı  çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak veya rafineri tarafından üretilen 1  kilogramlık külçe altın olarak alabileceğine de dikkati çekti.

Yatırımcının vadeden önce nakit ihtiyacının olması halinde,  senetlerini Ziraat Bankasına güncel altın fiyatlarından satarak lira karşılığını  alabildiğini anlatan Şimşek, senedi sattığı ana kadar birikmiş olan tüm  getirisinin de yatırımcıya lira olarak ödendiğini söyledi.

"GERÇEK ANLAMDA MİLLİ PROJE" 

Şimşek, vatandaşların biriktirdiği altınlarını devlet güvencesinde  saklayarak, hem getiri elde ettiğini hem de ülke ekonomisine, rezervlerine destek  olduğunu vurgulayarak, "Bu gerçek anlamda milli bir projedir ve vatandaşlarımız  tarafından sahiplenilmiştir." dedi.

Altın tahvilinde ikinci ihraç döneminin devam ettiğini belirten  Şimşek, "20 Nisan tarihinde sonlanacak ikinci talep toplama dönemi içerisinde  vatandaşlarımız 'altin.hazine.gov.tr' adresinden talep toplamaya aracılık eden  Ziraat Bankası şubelerini öğrenerek atıl olarak beklettikleri altınlarıyla altın  tahvili veya altına dayalı kira sertifikası alarak bu senetlerin avantajlarından  yararlanabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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