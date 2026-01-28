Altın tarihinde ilk kez 5.200 dolar barajını yıktı! 28 Ocak Çarşamba güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Küresel piyasalardaki jeopolitik riskler ve doların değer kaybı altını ateşledi. Tarihinde ilk kez kritik bir psikolojik eşiği aşan ons altın, iç piyasadaki fiyatları da yukarı çekti. İşte rekor sonrası güncel fiyatlar...

Yayınlanma:
Altın fiyatları, küresel çapta devam eden jeopolitik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası adımlarına yönelik beklentilerle yükseliş ivmesini sürdürüyor. Doların yaklaşık son dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesi, değerli metale olan talebi artırdı.

Salı günü yüzde 3’ün üzerinde değer kazanan altın, çarşamba günü tarihi bir rekora imza atarak ilk kez 5.200 dolar eşiğini aştı. Spot piyasada yüzde 0,6 oranında artış kaydeden ons altın, 5.219,97 dolardan işlem görürken gün içerisinde 5.224,95 dolara kadar yükselerek yeni bir zirve test etti. Altın, yıl başından bu yana toplamda yüzde 20’nin üzerinde prim yaparak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki bu sert değişimler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Piyasalardaki hareketliliğin ardından 28 Ocak 2026 tarihi itibarıyla güncel satış fiyatları şu şekilde listelendi:

Gram altın satış fiyatı: 7.316,83 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.411,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.821,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 47.663,91 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.453,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 119.525,29 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.236,91 dolar

