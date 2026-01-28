Altın tarihinde ilk kez 5.200 dolar barajını yıktı! 28 Ocak Çarşamba güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki bu sert değişimler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı.