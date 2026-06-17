Altın üst üste 5 gün yükseldi! 17 Haziran altın fiyatları
Küresel finans piyasalarının ve yerli yatırımcıların bir numaralı güvenli limanı olan altın piyasası, tarihi bir jeopolitik dönüşümle rekor serisini sürdürüyor.
Bu tarihi yakınlaşma, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımı beklentilerini siber piyasalarda tamamen zayıflatırken, altın fiyatlarını üst üste beşinci işlem gününde de yukarı yönlü tetikledi. 17 Haziran 2026 Çarşamba gününün ilk seansına gram altın 6.453 TL, uluslararası ons altın ise 4.330 dolar sınırından güçlü bir siber start verdi.
Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar, serbest piyasa ve kuyumcu dökümanlarındaki anlık rakamları arama motorlarında soluksuz takip ediyor.
İşte iç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen 17 Haziran 2026 Çarşamba serbest piyasa güncel altın satış fiyat listesi:
17 Haziran 2026 Çarşamba Güncel Altın Satış Fiyatları
Yatırımcının en güvenli limanı olan Gram Altın serbest piyasada 6.453,56 TL seviyesinden işlem görüyor.
Düğün sezonunun lokomotifi Çeyrek Altın yeni günde 10.814,00 TL baremiyle alıcı buluyor.
Yatırım hacmini büyütmek isteyenlerin adresi Yarım Altın bugün 21.595,00 TL fiyatından satılıyor.
Sarrafiye piyasasının önemli aktörlerinden Tam Altın satış fiyatı 42.839,79 TL olarak siber sistemlere girdi.
Güvenli birikim aracı Cumhuriyet Altını serbest piyasada 43.092,00 TL'den tezgahtaki yerini koruyor.
Yüksek bütçeli birikimlerin tescilli karşılığı Gremse Altın bugün 107.428,00 TL değerine ulaştı.
Küresel finans devlerinin yönünü tayin eden uluslararası Ons Altın fiyatı ise 4.330,16 Dolar seviyesinde güçlü duruşunu sürdürüyor.
Not: Serbest piyasa dinamiklerine, banka makas aralıklarına ve kuyumcu fiziki işçilik paylarına bağlı olarak anlık tescil fiyatlarında ufak değişiklikler gözlenebilir.