Altın üst üste 5 gün yükseldi! 17 Haziran altın fiyatları

Bu tarihi yakınlaşma, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımı beklentilerini siber piyasalarda tamamen zayıflatırken, altın fiyatlarını üst üste beşinci işlem gününde de yukarı yönlü tetikledi. 17 Haziran 2026 Çarşamba gününün ilk seansına gram altın 6.453 TL, uluslararası ons altın ise 4.330 dolar sınırından güçlü bir siber start verdi.