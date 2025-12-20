Altın uzmanı İslam Memiş tarih verdi: Gram altın 5 haneliyi görecek
Altın fiyatlarında rekor serisi sürerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten 2026 yılına ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi. Memiş, gram altın için kritik bir eşiğe işaret ederek yatırımcıları uyardı
Küresel piyasalarda gözler altına çevrildi. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentileriyle birlikte ons altın tarihi zirveleri zorlarken, gram altın da rekor seviyelere ulaştı. Yatırımcılar 2026 yılına ilişkin beklentileri merak ederken, İslam Memiş’ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
GÖZLER 2026’YA ÇEVRİLDİ
Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından yatırımcılar, 2026 yılında yaşanabilecek yeni rekorlara odaklandı. Bu süreçte A Haber canlı yayınına katılan İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin öngörülerini paylaştı.
“5 HANELİ RAKAMLAR SÜRPRİZ OLMAYABİLİR”
Memiş, 2026 yılının dalgalı bir yıl olacağına dikkat çekerek, her ay farklı yatırım araçlarında sert hareketler yaşanabileceğini söyledi. Gram altın için kritik seviyelere işaret eden Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“Altın fiyatları yılın ilk yarısına kadar bu yükselişlerin ben devamını bekliyorum. Ons altın tarafında iki tane kritik direnç seviyem var: 4.800, devamında 4.880 dolar seviyesi. Gram altın tarafında ilk radarımda olacak seviye 8.000. Ancak o tarih geldiği zaman dünya koşullarına tekrar bakacağız; bir savaş ortamı var mı, belirsizlik var mı? Eğer öngörülemeyen bir gelişme olursa beş haneli rakamlar da sürpriz olmayabilir. Beklentim bu yönde.”
ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN KRİTİK DÖNEM
Altın ve gümüş yatırımcılarına da seslenen Memiş, uzun vadeli yatırım vurgusu yaptı. Nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların varlıklarını koruması gerektiğini belirten Memiş, 2026’nın ikinci yarısına dikkat çekti.
“VEDALAŞMA ZAMANI GELEBİLİR”
Memiş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Özellikle altın veya gümüş yatırımcılarına şunu ifade etmek isterim; tabii altın ve gümüş uzun vadeli bir yatırım olunca haliyle vatandaşlarda ev alma planı, araba alma planı, nakite ulaşma planı olabilir. O yüzden yılın ilk yarısına kadar, 2026 yılının ilk yarısına kadar elimizdeki varlıklara sahip çıkalım nakit ihtiyacımız yoksa. Ancak 2026 yılının ikinci yarısı artık gerçek varlık satın almak için altın ve gümüşlerimizle vedalaşma zamanı.”
ALTIN DÜŞECEK Mİ?
Memiş, altın ve gümüşle vedalaşmanın fiyatların düşeceği anlamına gelmediğini de vurguladı. Bu sürecin daha çok yatırım tercihlerinin değişmesiyle ilgili olduğunu ifade etti.
İslam Memiş, 2026 yılında yalnızca altın ve gümüşün değil, farklı yatırım araçlarının da öne çıkacağını belirtti. Özellikle bazı para birimlerinin küresel ölçekte daha fazla konuşulacağını söyledi.
DOLAR VE EURO GERİ PLANDA KALABİLİR
Memiş’e göre 2026 yılında Çin Yuanı, Japon Yeni ve Rus Rublesi daha fazla gündeme gelebilir. Euro tarafında ise euro-dolar paritesinde değerlenme beklentisi dile getirildi.