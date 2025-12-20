Altın uzmanı İslam Memiş tarih verdi: Gram altın 5 haneliyi görecek

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Memiş, altın ve gümüşle vedalaşmanın fiyatların düşeceği anlamına gelmediğini de vurguladı. Bu sürecin daha çok yatırım tercihlerinin değişmesiyle ilgili olduğunu ifade etti.

İslam Memiş, 2026 yılında yalnızca altın ve gümüşün değil, farklı yatırım araçlarının da öne çıkacağını belirtti. Özellikle bazı para birimlerinin küresel ölçekte daha fazla konuşulacağını söyledi.