Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Gram altında son alım fırsatı olabilir
Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak, panikle hareket edilmemesi gerektiğini söyledi. Üçüncü dalış tamamlanmadan yeni pozisyon alınmasının riskli olacağını belirten Memiş, gram altın için “son alım fırsatı” uyarısında bulundu.
Yıl sonu ve 2026 için fiyat tahminlerini de paylaşan uzman isim, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini vurguladı.
TGRT Haber’e değerlendirmelerde bulunan Memiş, küresel borsalarda başlayan satış dalgasının Türkiye’ye de yansıyacağını söyledi. Borsa İstanbul’da kısa süre içinde 10.000 puan seviyesinin test edilebileceğini ifade eden Memiş, “psikolojik direnç noktası” uyarısında bulundu.
Yabancı yatırımcıların yeniden piyasaya giriş yaptığını ve manipülasyona karşı operasyonların sürdüğünü belirten analist, yılın ikinci yarısında daha pozitif bir tablo bekliyor.
Altın fiyatlarına dair öngörülerini de paylaşan Memiş, ons altının 3.250 doları, gram altının ise 4.160 TL’yi gördüğünü söyledi.
Ancak kısa vadede ons altında 3.100 dolara kadar bir geri çekilme beklediğini aktaran Memiş, gram altında ise yıl sonunda 4.000 TL’nin altının görülebileceğini belirtti.
Haziran ayından sonra fiyatların yeniden toparlanacağını ifade eden Memiş, gram altında uzun vadeli hedefin 4.500 TL olduğunu vurguladı. 2026 yılı için ise gram altın tahminini 6.000 TL olarak açıkladı.
Altın yatırımcılarına “sabır” çağrısı yapan Memiş, satış fırsatlarını kaçıranların farklı yatırım araçlarına yönelmesi gerektiğini söyledi.
Bitcoin ve gümüşe ilişkin öngörülerini de paylaşan Memiş, yılın ikinci yarısında bitcoin'in daha yüksek kazanç sağlayabileceğini, kısa vadede dalgalanma yaşansa da 100.000 doların altına inmeyeceğini ifade etti.
Gümüşün ise yılın ikinci yarısında altına göre daha cazip hale geleceğini belirtti.
Öte yandan, 22 Mayıs’ta açıklanacak enflasyon raporuna dikkat çeken Memiş, BDDK’nın kredi kartı taksit sınırlamaları ve kredi düzenlemeleri üzerinde çalıştığını söyledi.
Finansal okuryazarlık eksikliği ve sanal kumar bağımlılığına da dikkat çeken Memiş, boşanma oranlarındaki artışın bu sorunlarla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.
Artan kredi kartı kullanımı ve taksit beklentisinin kısa vadeli çözüm sunmayacağını, köklü bir ekonomik yaklaşım değişiminin şart olduğunu sözlerine ekledi.
NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.