Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Gram altında son alım fırsatı olabilir

Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak, panikle hareket edilmemesi gerektiğini söyledi. Üçüncü dalış tamamlanmadan yeni pozisyon alınmasının riskli olacağını belirten Memiş, gram altın için “son alım fırsatı” uyarısında bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Gram altında son alım fırsatı olabilir - Resim: 1

Yıl sonu ve 2026 için fiyat tahminlerini de paylaşan uzman isim, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini vurguladı.

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Gram altında son alım fırsatı olabilir - Resim: 2

TGRT Haber’e değerlendirmelerde bulunan Memiş, küresel borsalarda başlayan satış dalgasının Türkiye’ye de yansıyacağını söyledi. Borsa İstanbul’da kısa süre içinde 10.000 puan seviyesinin test edilebileceğini ifade eden Memiş, “psikolojik direnç noktası” uyarısında bulundu.

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Gram altında son alım fırsatı olabilir - Resim: 3

Yabancı yatırımcıların yeniden piyasaya giriş yaptığını ve manipülasyona karşı operasyonların sürdüğünü belirten analist, yılın ikinci yarısında daha pozitif bir tablo bekliyor.

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Gram altında son alım fırsatı olabilir - Resim: 4

Altın fiyatlarına dair öngörülerini de paylaşan Memiş, ons altının 3.250 doları, gram altının ise 4.160 TL’yi gördüğünü söyledi. 

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Gram altında son alım fırsatı olabilir - Resim: 5

Ancak kısa vadede ons altında 3.100 dolara kadar bir geri çekilme beklediğini aktaran Memiş, gram altında ise yıl sonunda 4.000 TL’nin altının görülebileceğini belirtti.

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Gram altında son alım fırsatı olabilir - Resim: 6

Haziran ayından sonra fiyatların yeniden toparlanacağını ifade eden Memiş, gram altında uzun vadeli hedefin 4.500 TL olduğunu vurguladı. 2026 yılı için ise gram altın tahminini 6.000 TL olarak açıkladı.

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Gram altında son alım fırsatı olabilir - Resim: 7

Altın yatırımcılarına “sabır” çağrısı yapan Memiş, satış fırsatlarını kaçıranların farklı yatırım araçlarına yönelmesi gerektiğini söyledi. 

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Gram altında son alım fırsatı olabilir - Resim: 8

Bitcoin ve gümüşe ilişkin öngörülerini de paylaşan Memiş, yılın ikinci yarısında bitcoin'in daha yüksek kazanç sağlayabileceğini, kısa vadede dalgalanma yaşansa da 100.000 doların altına inmeyeceğini ifade etti. 

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Gram altında son alım fırsatı olabilir - Resim: 9

Gümüşün ise yılın ikinci yarısında altına göre daha cazip hale geleceğini belirtti.

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Gram altında son alım fırsatı olabilir - Resim: 10

Öte yandan, 22 Mayıs’ta açıklanacak enflasyon raporuna dikkat çeken Memiş, BDDK’nın kredi kartı taksit sınırlamaları ve kredi düzenlemeleri üzerinde çalıştığını söyledi. 

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Gram altında son alım fırsatı olabilir - Resim: 11

Finansal okuryazarlık eksikliği ve sanal kumar bağımlılığına da dikkat çeken Memiş, boşanma oranlarındaki artışın bu sorunlarla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. 

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Gram altında son alım fırsatı olabilir - Resim: 12

Artan kredi kartı kullanımı ve taksit beklentisinin kısa vadeli çözüm sunmayacağını, köklü bir ekonomik yaklaşım değişiminin şart olduğunu sözlerine ekledi.

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Gram altında son alım fırsatı olabilir - Resim: 13

NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.

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