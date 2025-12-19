Altın ve doları solladı: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Borsa, altın ve döviz yatırımcıları haftayı kazançla kapatsa da beklentiler karşılanmadı. Haftanın en yüksek getirisini ise emeklilik fonları sağladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Altın ve doları solladı: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Yayınlanma:

Borsanın yükselişle kapandığı haftada yatırım araçlarının tamamı değer kazandı. Ancak birçok yatırımcı, elde edilen getirileri yeterli bulmadı. Altın, dolar ve euro haftayı artıda tamamlasa da haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu.

Bu hafta emeklilik fonları yüzde 1,02 değer kazanarak tüm yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sağladı. Yatırım fonları ise haftayı yüzde 0,82 artışla tamamladı. Fon kategorileri incelendiğinde, yatırım fonları arasında en yüksek kazancı yüzde 2,76 ile kıymetli maden fonları elde etti.

DÖVİZDE SINIRLI ARTIŞ

Döviz tarafında sınırlı yükselişler görüldü. Euro/TL haftalık bazda yüzde 0,28 değer kazandı. Euro, yüzde 0,28’lik artışla 50,2310 liraya yükseldi. Dolar/TL ise yüzde 0,27 artış gösterdi. ABD doları haftayı 42,8080 liradan kapattı.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri de haftayı artıda tamamladı. BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 11.250,46 puanı, en yüksek 11.470,03 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 11.341,90 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Altın fiyatlarında ise daha sınırlı bir yükseliş yaşandı. Altının gram fiyatı haftalık bazda yüzde 0,12 değer kazandı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,12 artışla 5 bin 958 liraya çıktı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da aynı oranda yükselerek 40 bin 169 liraya ulaştı.

Çeyrek altın cephesinde ise artış daha sınırlı kaldı. Geçen hafta sonu 9 bin 968 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 0,11 artışla 9 bin 979 liraya yükseldi.

Hafta genelinde tüm yatırım araçları kazandırsa da, en yüksek getiri emeklilik fonlarında gerçekleşti.

