Altın ve gümüşte neler oluyor? İslam Memiş karalara bağlandı dedi!

ALTIN TAKİP SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR

Altın takip sisteminin yeni bir uygulama olduğuna dikkat çeken Memiş, Darphane Genel Müdürlüğü tarafından üretilen Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın gibi yatırım amaçlı ürünlerin üretimden tüketime kadar takip edilmesinin planlandığını söyledi. Bu kapsamda lazer veya benzeri yöntemlerle numaralandırma yapılmasının gündemde olduğunu belirten Memiş, rafineriler tarafından üretilen gram ve külçe altınların da bandrollü ve takipli olacağını ifade etti. İşçilikli altınların ise bu sistemin dışında tutulacağını özellikle vurguladı.