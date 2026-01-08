Altın ve gümüşte neler oluyor? İslam Memiş karalara bağlandı dedi!
Finans Analisti İslam Memiş, altın, gümüş, petrol, borsa ve kripto paralara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ALTIN FİYATLARINDA SERT DALGALANMA
Altın fiyatlarında oynaklığın sürdüğünü belirten İslam Memiş, piyasalarda öngörülemez bir sürecin yaşandığını söyledi. Gümüş tarafında ise manipülasyon iddialarına dikkat çeken Memiş, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı. Memiş, piyasadaki ani değişimleri değerlendirirken, “Dün eller havaya yapanlar bugün karalara bağlandı” ifadesini kullandı ve yatırımcıları kısa vadeli hareketlere karşı uyardı.
BİREYSEL EMEKLİLİKTE DEVLET KATKISI DÜŞTÜ
Bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürüldüğünü hatırlatan Memiş, daha önce yüzde 30 katkıdan yararlananlar için herhangi bir kayıp olmadığını belirtti. Bundan sonraki süreçte katkının yüzde 20 ile sınırlı olacağını ifade eden Memiş, bu oranın ileride yeniden değişip değişmeyeceğinin bilinmediğini, ancak sistemde bir dönüşüm sürecinin yaşandığını söyledi.
İŞSİZ VE EVDE OTURAN GENÇLER İÇİN DESTEKLER
İslam Memiş, işsiz ve evde bulunan gençler için çeşitli devlet desteklerinin devrede olduğunu dile getirdi. Maaş desteği, sigorta desteği ve eğitim seminerleri gibi teşviklerin bulunduğunu belirten Memiş, iş arayanların bu imkânlardan yararlanabileceğini ifade etti.
ALTIN TAKİP SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR
Altın takip sisteminin yeni bir uygulama olduğuna dikkat çeken Memiş, Darphane Genel Müdürlüğü tarafından üretilen Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın gibi yatırım amaçlı ürünlerin üretimden tüketime kadar takip edilmesinin planlandığını söyledi. Bu kapsamda lazer veya benzeri yöntemlerle numaralandırma yapılmasının gündemde olduğunu belirten Memiş, rafineriler tarafından üretilen gram ve külçe altınların da bandrollü ve takipli olacağını ifade etti. İşçilikli altınların ise bu sistemin dışında tutulacağını özellikle vurguladı.
FİZİKİ VARLIKLARDA SON NESİL VURGUSU
Fiziki altın ve varlıklara ilişkin uzun vadeli öngörülerini de paylaşan İslam Memiş, yaklaşık beş yıldır bu konuda uyarılarda bulunduğunu söyledi. 2030 yılı itibarıyla kâğıt paraların kullanımının büyük ölçüde sona ereceğini ifade eden Memiş, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve dijitalleşmenin bu sürecin temel başlıkları olduğunu dile getirdi. Memiş’e göre, fiziki varlıklara sahip olanlar bu dönemin son nesli olacak.