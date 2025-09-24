Altın ve gümüşte sahtecilik patladı! Sahte çeyrekler üçe katlandı

Vatandaşların ve yatırımcıların ilgi odağı haline gelen gümüş piyasasında da dolandırıcılık vakaları çoğaldı. Özellikle yatırım amaçlı gümüş alan vatandaşların, sahte ürünlerle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

SAHTE ÇEYREK ALTIN 200 TL

Uluslararası piyasalarda rekor kıran altın fiyatları, iç piyasada da zirve yaptı. Gram altın 5 bin TL’yi, çeyrek altın ise 8.400 TL’yi aştı. Yaz boyunca süren yükseliş nedeniyle bazı vatandaşlar sahte altına yöneldi. Çeyrek altının sahtesi 200 TL’den satılıyor. Üstelik bu sahte ürünler online platformlarda da kolayca bulunabiliyor.

ONLİNE SİTELERDE DAHİ SATILIYOR

Sahte altınlar, “gerçeğinden ayırt edilemez” başlığıyla internet sitelerinde satışa çıkarılıyor. Kuyumcularda bulunan tüm çeşitlerin sahteleri mevcut. Ajda bileziklerden Trabzon setine, hasır keleplerden akıtma kolyelere kadar birçok ürünün fiyatı 300 TL’den başlayıp 12.500 TL’ye kadar çıkıyor.

SAHTE ALTIN EVLİLİKLERİ BİTİRİYOR

Kuyumcular, sahte altın vakalarının bu yıl büyük artış gösterdiğini söylüyor. Önceden düğünlerde 1-2 sahte çeyrek çıkarken, bu yıl sayı üçe dörde katlandı. Hatta bazı olaylar çiftleri boşanma noktasına getirdi. Bir kuyumcu, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Yaklaşık bir ay önce bir çift altınlarını bozdurmak için geldi. 10 bileziğin sadece 2’si gerçek, kalan 8’i sahte çıktı. Gelin 10 bilezik istemiş, aile ise sadece ikisini gerçek alabilmiş kalanını sahte yapmış. Kuyumcuda olay patlayınca çift kavga etti. Daha sonra öğrendik ki bu olay yüzünden çift boşanmış.”

GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK ÇOK ZOR

Kuyumcular, sahte altınların vatandaşlar tarafından ayırt edilmesinin neredeyse imkânsız olduğunu söylüyor:

“Takılar ya kurdeleye bağlanıyor ya da sepete atılıyor. Gelin ve damat, altını görse bile gerçek mi sahte mi anlamaları çok zor. Ancak kuyumcuda ortaya çıkıyor. Vatandaşın yapabileceği bir şey yok.”

Kuyumcular, bu tür sahte ürünlerin satışını yapan sitelerin hızla arttığını belirterek şu uyarıda bulunuyor:

“Devlet bu siteleri kapatabilir veya düzenleme getirebilir. Çünkü altın fiyatları arttıkça sahtecilik de artmaya devam edecek.”