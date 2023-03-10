İslam Memiş açıkladı: Gram altın fiyatları birden mi fırlayacak?

Fed'in açıklamalarıyla güç kayden altın yavaş yavaş da olsa toparlanma belirtisi gösteriyor. İslam Memiş'e göre şu anki düşük değer alım yapmak için uygun. Memiş "Eğer bu değerin de altına düşerse fırsat doğar" dedi. Altın sürekli kafaları karıştırmaya devam ediyor.