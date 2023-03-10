İslam Memiş açıkladı: Gram altın fiyatları birden mi fırlayacak?
Fed'in açıklamalarıyla güç kaybeden altın yavaş yavaş da olsa toparlanma belirtisi gösteriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e göre şu anki düşük değer alım yapmak için uygun. Memiş, "Eğer bu değerin de altına düşerse fırsat doğar" derken dip seviyeyi de açıkladı.
Fed'in açıklamalarıyla güç kayden altın yavaş yavaş da olsa toparlanma belirtisi gösteriyor. İslam Memiş'e göre şu anki düşük değer alım yapmak için uygun. Memiş "Eğer bu değerin de altına düşerse fırsat doğar" dedi. Altın sürekli kafaları karıştırmaya devam ediyor.
İşte İslam Memiş'in tv100'de yayımlanan yazısından dikkat çeken bölümler:
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, FED Başkanı Powell'ın açıklamasının ardından emtia fiyatlarının düşüşe geçtiğine dikkat çekti.
Memiş, altının ons fiyatının 1810 dolara kadar gerilediğini belirtirken baskı altında bin 788 doların destek seviyesi olduğunun altını çizdi. Memiş, bu seviyenin "dip seviye" olabileceğini kaydetti.
MEMİŞ'TEN ALTIN ALIM TAHMİNİ
Memiş, altındaki bu değerlerin altın alımı için en uygun değer olduğunu belirterek acele etmek gerektiğini yazdı. Bunun nedenini ise fiyatların kalıcı olmayacağına bağladı. İslam Memiş, orta ve uzun vadede altının ons fiyatının çıkmasını beklediği yönündeki tahminini de tekrarladı.