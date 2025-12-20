Altın yatırımcıları dikkat! 20 Aralık 2025 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum

Gerek iç piyasa dinamikleri gerekse küresel gelişmelerin etkisiyle yön bulan altın fiyatları ve döviz kurlarındaki anlık değişimler, yatırımcılar tarafından sıkı bir takibe alındı. Hem birikimlerini değerlendirmeyi hedefleyen yatırımcılar hem de fiziki altın alım-satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, piyasalardaki son durumu öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı.