Altın yatırımcıları dikkat! 20 Aralık 2025 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum

Haftanın son gününde altın almak ya da satmak isteyenler, piyasalardaki son hareketliliğin ardından güncel rakamları yakından izliyor. İşte 20 Aralık güncel altın fiyatları...

Gerek iç piyasa dinamikleri gerekse küresel gelişmelerin etkisiyle yön bulan altın fiyatları ve döviz kurlarındaki anlık değişimler, yatırımcılar tarafından sıkı bir takibe alındı. Hem birikimlerini değerlendirmeyi hedefleyen yatırımcılar hem de fiziki altın alım-satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, piyasalardaki son durumu öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı.

20 Aralık 2025 Cumartesi gününe başlarken vatandaşların aklındaki en önemli sorular, çeyrek altının güncel değeri ve yarım altının kaç liradan işlem gördüğü oldu. Günün ilk saatlerinden itibaren ekran başına geçen ekonomi takipçileri, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” şeklinde aramalar yaparak piyasanın nabzını tutmaya çalışıyor. 

İşte yatırımcıların ve vatandaşların merakla beklediği gram, çeyrek, yarım ve ons altın satış fiyatlarına dair 20 Aralık 2025 tarihli güncel tablo...

Gram altın satış fiyatı: 5.972,23 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.867,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.698,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 39.291,12 TL

 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.154,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 98.529,11 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.340,04 Dolar

