Altın yatırımcıları dikkat! 7 Eylül Pazartesi canlı altın tarifesi açıklandı: İşte gram, çeyrek ve ons altındaki son rakamlar

Merkez bankalarının rekor altın alımları ve enflasyon baskıları kıymetli madenleri canlı tutarken, yatırımcılar haftanın ilk iş gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. 7 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel altın fiyatları tablosu netleşti.