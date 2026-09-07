Altın yatırımcıları dikkat! 7 Eylül Pazartesi canlı altın tarifesi açıklandı: İşte gram, çeyrek ve ons altındaki son rakamlar

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı merkezli jeopolitik gerilimlerin tırmanması, enerji hatlarına yönelik endişeleri artırarak küresel piyasalarda dalgalanmayı tetikledi

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın yatırımcıları dikkat! 7 Eylül Pazartesi canlı altın tarifesi açıklandı: İşte gram, çeyrek ve ons altındaki son rakamlar - Resim: 1

 Merkez bankalarının rekor altın alımları ve enflasyon baskıları kıymetli madenleri canlı tutarken, yatırımcılar haftanın ilk iş gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. 7 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel altın fiyatları tablosu netleşti.

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Altın yatırımcıları dikkat! 7 Eylül Pazartesi canlı altın tarifesi açıklandı: İşte gram, çeyrek ve ons altındaki son rakamlar - Resim: 2

MERKEZ BANKALARININ TALEBİ VE JEPOLİTİK RİSKLER PİYASAYI TUTUYOR

Dünya Altın Konseyi verilerine göre temmuz ayında merkez bankalarının rezervlerine 23 ton altın eklemesi madene olan kurumsal talebin gücünü koruduğunu gösterdi.

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Altın yatırımcıları dikkat! 7 Eylül Pazartesi canlı altın tarifesi açıklandı: İşte gram, çeyrek ve ons altındaki son rakamlar - Resim: 3

7 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU

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Altın yatırımcıları dikkat! 7 Eylül Pazartesi canlı altın tarifesi açıklandı: İşte gram, çeyrek ve ons altındaki son rakamlar - Resim: 4

GRAM ALTIN

Alış: 6.860,96 TL
Satış: 6.861,77 TL

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Altın yatırımcıları dikkat! 7 Eylül Pazartesi canlı altın tarifesi açıklandı: İşte gram, çeyrek ve ons altındaki son rakamlar - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN

Alış: 11.053,00 TL
Satış: 11.201,00 TL

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Altın yatırımcıları dikkat! 7 Eylül Pazartesi canlı altın tarifesi açıklandı: İşte gram, çeyrek ve ons altındaki son rakamlar - Resim: 6

ONS ALTIN

Alış: 4.402,29 Dolar
Satış: 4.402,85 Dolar

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Altın yatırımcıları dikkat! 7 Eylül Pazartesi canlı altın tarifesi açıklandı: İşte gram, çeyrek ve ons altındaki son rakamlar - Resim: 7

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 44.036,00 TL
Satış: 44.571,00 TL

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Altın yatırımcıları dikkat! 7 Eylül Pazartesi canlı altın tarifesi açıklandı: İşte gram, çeyrek ve ons altındaki son rakamlar - Resim: 8

KAPALIÇARŞI GRAM ALTIN

Alış: 6.769,00 TL
Satış: 6.854,00 TL

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Altın yatırımcıları dikkat! 7 Eylül Pazartesi canlı altın tarifesi açıklandı: İşte gram, çeyrek ve ons altındaki son rakamlar - Resim: 9
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