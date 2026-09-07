Altın yatırımcıları dikkat! 7 Eylül Pazartesi canlı altın tarifesi açıklandı: İşte gram, çeyrek ve ons altındaki son rakamlar
ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı merkezli jeopolitik gerilimlerin tırmanması, enerji hatlarına yönelik endişeleri artırarak küresel piyasalarda dalgalanmayı tetikledi
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Merkez bankalarının rekor altın alımları ve enflasyon baskıları kıymetli madenleri canlı tutarken, yatırımcılar haftanın ilk iş gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. 7 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel altın fiyatları tablosu netleşti.
MERKEZ BANKALARININ TALEBİ VE JEPOLİTİK RİSKLER PİYASAYI TUTUYOR
Dünya Altın Konseyi verilerine göre temmuz ayında merkez bankalarının rezervlerine 23 ton altın eklemesi madene olan kurumsal talebin gücünü koruduğunu gösterdi.
7 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU
GRAM ALTIN
Alış: 6.860,96 TL
Satış: 6.861,77 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.053,00 TL
Satış: 11.201,00 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.402,29 Dolar
Satış: 4.402,85 Dolar
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 44.036,00 TL
Satış: 44.571,00 TL
KAPALIÇARŞI GRAM ALTIN
Alış: 6.769,00 TL
Satış: 6.854,00 TL
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