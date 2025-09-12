Altın yatırımcıları dikkat: Gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Bu fiyatlar, hem bireysel yatırımcılar hem de büyük ölçekli finansal aktörler için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Altın fiyatlarındaki değişimler, ekonomik kararların yanı sıra düğün sezonu gibi kültürel etkinliklerde de belirleyici oluyor.