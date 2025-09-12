Altın yatırımcıları dikkat: Gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın, tarih boyunca hem bir yatırım aracı hem de ekonomik belirsizliklere karşı güvenli bir liman olarak görülmüştür. 12 Eylül 2025 Cuma günü Kapalı Çarşı altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor...
Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Bu fiyatlar, hem bireysel yatırımcılar hem de büyük ölçekli finansal aktörler için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Altın fiyatlarındaki değişimler, ekonomik kararların yanı sıra düğün sezonu gibi kültürel etkinliklerde de belirleyici oluyor.
ALTIN PİYASALARINDA SON DURUM
Yatırımcılar, Fed'in önümüzdeki hafta faiz indirimi yapacağı beklentisini pekiştirebilecek ABD tüketici enflasyon verilerini beklerken, altın fiyatları hafif düşüş gösterdi, ancak rekor seviyelere yakın seyretmeye devam ediyor.
Güne 3.649 dolar seviyesinden başlayan ons altın, yüzde 0,26 düşüşle 3.631,55 dolara geriledi. Analistler, destek seviyesi olarak 3.623 doları işaret ediyor; buranın kırılması halinde 3.591 dolar hedeflenebilir.
CANLI ALTIN FİYATLARI 12 EYLÜL 2025
GRAM ALTIN
Alış: 4.857,57 TL
Satış: 4.858,05 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 8.029,00 TL
Satış: 8.101,00 TL
ONS ALTIN
Alış: 3.655,16 USD
Satış: 3.655,53 USD
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 32.019,00 TL
Satış: 32.255,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI
Gram altın: Alış 4.904 TL – Satış 4.968 TL