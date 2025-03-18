Altın yatırımcıları dikkat! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…
Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
Gram altın fiyatı
Alış: 3.548,19
Satış: 3.551,00
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,677.11
Satış: 5,805.89
Yarım altın fiyatı
Alış: 11,318.73
Satış: 11,611.78
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 22,780.00
Satış: 23,267.00
Gremse altın fiyatı
Alış: 56,771.06
Satış: 58,058.88
Ata altın fiyatı
Alış: 23,418.06
Satış: 24,004.77
Ziynet altın fiyatı
Alış: 22,708.42
Satış: 23,152.53
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 3,235.95
Satış: 3,238.51