Altın yatırımcıları dikkat! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…
Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
GRAM ALTIN
Gram altın alış: 4.075,24 TL
Gram altın satış: 4.076,87 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış: 6.737,00 TL
Çeyrek altın satış: 6.783,00 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın alış: 13.474,00 TL
Yarım altın satış: 13.566,00 TL
TAM ALTIN
Tam altın alış: 26.865,00 TL
Tam altın satış: 27.029,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altını alış: 27.424,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 27.838,00 TL
ATA ALTIN
Ata altın alış: 27.588,00 TL
Ata altın satış: 27.734,00 TL