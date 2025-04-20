Altın yatırımcıları dikkat! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın yatırımcıları dikkat! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın yatırımcıları dikkat! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın yatırımcıları dikkat! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın yatırımcıları dikkat! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

GRAM ALTIN 

Gram altın alış: 4.075,24 TL

Gram altın satış: 4.076,87 TL

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Altın yatırımcıları dikkat! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 6.737,00 TL

Çeyrek altın satış: 6.783,00 TL

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Altın yatırımcıları dikkat! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

YARIM ALTIN 

Yarım altın alış: 13.474,00 TL

Yarım altın satış: 13.566,00 TL

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Altın yatırımcıları dikkat! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

TAM ALTIN

Tam altın alış: 26.865,00 TL

Tam altın satış: 27.029,00 TL

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Altın yatırımcıları dikkat! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 8

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 27.424,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 27.838,00 TL

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Altın yatırımcıları dikkat! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 9

ATA ALTIN

Ata altın alış: 27.588,00 TL

Ata altın satış: 27.734,00 TL

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altın fiyatları