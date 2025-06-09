Altın yatırımcıları dikkat! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…
Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.184,90
Satış: 4.185,35
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.313,75
Satış: 3.314,38
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.695,84
Satış: 6.843,05
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.783,35
Satış: 27.288,50
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.123,00
Satış: 27.475,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.349,82
Satış: 13.686,10
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.783,35
Satış: 27.288,50
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.189,18
Satış: 28.900,61
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.276,73
Satış: 3.241,32
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.795,18
Satış: 4.021,54
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.598,00
Satış: 68.794,00