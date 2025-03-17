Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için kritik iki seviyeye dikkat çekti. Bu hafta piyasaların yoğun bir veri akışıyla hareketleneceğini belirten Memiş, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.
Olası bir kar satışı durumunda 10.500 seviyesinin test edilebileceğini ancak toparlanma yaşanması halinde 11.000 puanın hedef alınabileceğini belirtti.
Döviz kurlarında ise dolar/TL'nin 36,68 seviyesinde baskılandığını, Euro/TL'nin ise parite etkisiyle daha hareketli seyrettiğini söyledi.
Borsa İstanbul'un geçtiğimiz haftayı 10.840 puan seviyesinde tamamladığını hatırlatan Memiş, bu hafta için 10.700 ve 10.650 destek seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.
Euro/TL'nin 40 liranın üzerine çıkmasının sürpriz olmadığını dile getiren Memiş, euro/dolar paritesinde 1,0750 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabileceğini ancak 1,07’nin altına düşüşleri alım fırsatı olarak gördüğünü belirtti.
ons ve gram altında beklentiler
Altın piyasasını da değerlendiren Memiş, ons altının 2.988 dolar seviyesinde olduğunu, 2.950-2.940 dolar bandında kar satışlarının görülebileceğini ifade etti.
Bu seviyelerde giriş için uygun koşullar oluşmadığını söyledi.
Gram altın tarafında ise güçlü görünümün devam ettiğini belirten Memiş, dolar/TL'nin gram altına destek verdiğini vurguladı.
3.555-3.560 lira seviyelerinin direnç, 3.490 liranın ise destek noktası olarak takip edilmesi gerektiğini ifade etti.
📌 Not: Bu açıklamalar yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.