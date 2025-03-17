Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için kritik iki seviyeye dikkat çekti. Bu hafta piyasaların yoğun bir veri akışıyla hareketleneceğini belirten Memiş, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı! - Resim: 1

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Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı! - Resim: 2

Olası bir kar satışı durumunda 10.500 seviyesinin test edilebileceğini ancak toparlanma yaşanması halinde 11.000 puanın hedef alınabileceğini belirtti.

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Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı! - Resim: 3

Döviz kurlarında ise dolar/TL'nin 36,68 seviyesinde baskılandığını, Euro/TL'nin ise parite etkisiyle daha hareketli seyrettiğini söyledi.

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Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı! - Resim: 4

Borsa İstanbul'un geçtiğimiz haftayı 10.840 puan seviyesinde tamamladığını hatırlatan Memiş, bu hafta için 10.700 ve 10.650 destek seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini ifade etti. 

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Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı! - Resim: 5

Euro/TL'nin 40 liranın üzerine çıkmasının sürpriz olmadığını dile getiren Memiş, euro/dolar paritesinde 1,0750 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabileceğini ancak 1,07’nin altına düşüşleri alım fırsatı olarak gördüğünü belirtti.

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Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı! - Resim: 6

ons ve gram altında beklentiler

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Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı! - Resim: 7

Altın piyasasını da değerlendiren Memiş, ons altının 2.988 dolar seviyesinde olduğunu, 2.950-2.940 dolar bandında kar satışlarının görülebileceğini ifade etti.

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Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı! - Resim: 8

Bu seviyelerde giriş için uygun koşullar oluşmadığını söyledi.

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Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı! - Resim: 9

Gram altın tarafında ise güçlü görünümün devam ettiğini belirten Memiş, dolar/TL'nin gram altına destek verdiğini vurguladı. 

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Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı! - Resim: 10

3.555-3.560 lira seviyelerinin direnç, 3.490 liranın ise destek noktası olarak takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

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Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı! - Resim: 11

📌 Not: Bu açıklamalar yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

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altın fiyatı islam memiş