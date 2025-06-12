Altın yatırımcıları dikkat! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın yatırımcıları dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın yatırımcıları dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın yatırımcıları dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın yatırımcıları dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 4

Gram altın fiyatı

Alış: 4.224,69

Satış: 4.227,74

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Altın yatırımcıları dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 5

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,759.51

Satış: 6,912.36

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Altın yatırımcıları dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 6

Yarım altın fiyatı

Alış: 13,476.77

Satış: 13,824.71

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Altın yatırımcıları dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 7

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 28,011.00

Satış: 28,434.00

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Altın yatırımcıları dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 8

Gremse altın fiyatı

Alış: 67,595.07

Satış: 69,123.57

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Altın yatırımcıları dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 9

Ata altın fiyatı

Alış: 27,882.97

Satış: 28,579.53

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Altın yatırımcıları dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 10

Ziynet altın fiyatı

Alış: 27,038.03

Satış: 27,564.87

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Altın yatırımcıları dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 11

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,852.92

Satış: 3,855.70

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