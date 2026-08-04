Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL?
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip etmeye devam ediyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar oldu?" ve "Yarım altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt arıyor.
Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ile İran arasında yapılabileceği belirtilen görüşmelere ilişkin tutarsız açıklamaları değerlendirmesi ve bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerinin Fed'in faiz politikasına dair vereceği ipuçlarını beklemesiyle sınırlı bir yükseliş kaydetti. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte gram altın güne 6.199 TL, ons altın ise 4.052 dolar seviyesinden başladı.
4 Ağustos 2026 Salı güncel altın satış fiyatları
Haftanın ikinci gününün ilk saatlerinde güncel altın satış rakamları şu şekilde listelendi:
Gram altın satış fiyatı: 6.199,27 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.111,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.222,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.000,97 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.284,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 100.309,18 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.052,50 Dolar