Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip etmeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL? - Resim: 1

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar oldu?" ve "Yarım altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt arıyor.

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Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL? - Resim: 2

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ile İran arasında yapılabileceği belirtilen görüşmelere ilişkin tutarsız açıklamaları değerlendirmesi ve bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerinin Fed'in faiz politikasına dair vereceği ipuçlarını beklemesiyle sınırlı bir yükseliş kaydetti. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte gram altın güne 6.199 TL, ons altın ise 4.052 dolar seviyesinden başladı.

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Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL? - Resim: 3

4 Ağustos 2026 Salı güncel altın satış fiyatları

Haftanın ikinci gününün ilk saatlerinde güncel altın satış rakamları şu şekilde listelendi:

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Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL? - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 6.199,27 TL

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Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL? - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.111,00 TL

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Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL? - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 20.222,00 TL

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Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL? - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 40.000,97 TL

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Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL? - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.284,00 TL

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Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL? - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 100.309,18 TL

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Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL? - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 4.052,50 Dolar

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Altın gram altın