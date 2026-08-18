Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim eylül ayını işaret etti

Buna karşın Fed'in vereceği mesajların altın piyasası için büyük önem taşıdığına değinen Şener, "Fed'in kararı çok önem arz ediyor bundan sonraki süreçte. Çünkü sadece enerji fiyatları değişmiyor; Amerikan tahvil faizlerinde çok ciddi değişim var. Geçen haftaya göre bu hafta içerisinde bu altın fiyatlarını geriletiyor. O yüzden yatırımcılarımız, vatandaşlarımız özellikle yatırım yaparken sadece savaşa ya da sadece enerji fiyatlarına odaklı bakmaması gerekiyor. Asıl belirleyici unsur faizler, yani Amerika'daki faizlerin ne olacağı.Ocak ayındaki beklenti Amerika'nın Eylül ve Aralık aylarında iki defa faiz artışı yapacağıyla ilgiliydi. Fakat şu anda iş tamamıyla tersine döndü. Aslına bakıldığında Eylül ayında artık faiz artışı beklemek neredeyse imkansız hale geldi. Bunun yanında pas geçse bile vereceği mesajlar çok değer arz eder oldu. Enerji fiyatları geri gelmediği sürece ve Fed'den faiz artışı yerine indirim beklentisi hakim olmadığı sürece altın fiyatları bu şekilde devam edecektir" ifadelerini kaydetti.