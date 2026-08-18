Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim eylül ayını işaret etti
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar altın fiyatlarının yön arayışını hızlandırdı.
TGRT Haber ekranlarında piyasa değerlendirmesinde bulunan ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, savaş riskleri, petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarının birbirine entegre şekilde takip edilmesi gerektiğini ifade etti.
Şener, Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarının ve petrol fiyatlarının 90 dolar seviyesinin üzerine çıkmasının piyasalarda doğrudan bir baskı yarattığını kaydetti. Küresel risklerin altın fiyatlarına yansımasını anlatan Şener, şu değerlendirmeyi yaptı: "Enerji fiyatları yukarı taşındığı sürece, bu risklerden dolayı başta altın olmak üzere gümüş de dahil bütün kıymetli metaller aşağı yönlü çekiliyor. Petrolün 80 doların üstünde kalması tüm dünya için ciddi bir risk. Ancak küresel çapta altının fiyatını belirleyen tek bir unsur kalmadı. Bir taraftan konjonktürel riskler etkilerken, diğer taraftan tüm yatırımcılar Eylül ayında Fed'den gelecek karara odaklanmış durumda"
80 DOLAR SEVİYESİ VE ENFLASYON BASKISI
Artan enerji maliyetleri küresel ölçekte enflasyonist baskıyı güçlendiriyor. Bu durumun merkez bankalarının uyguladığı faiz politikalarını doğrudan etkilediğini ve altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin temel nedenlerinden birini oluşturduğunu belirten Şener, piyasaların güncel durumda barış ve istikrar arayışında olduğunu aktardı.
Petrol fiyatlarındaki beklentilerini açıklayan Şener,
"Savaş riski ve yükselen enerji fiyatları enflasyonu tetikliyor. Yüksek enflasyon ise faiz artışı beklentisini beraberinde getirdiği için altın fiyatlarında geri çekilmeler yaşanıyor. Piyasalar şu an barışı ve petrol fiyatlarının gerilemesini fiyatlamak istiyor. Petrol 80 doların altına inerse piyasalarda belirgin bir rahatlama görebiliriz" dedi.
FED'İN EYLÜL KARARI BEKLENİYOR
Yatırımcıların asıl odak noktasının Fed'in vereceği kararlar olduğuna işaret eden Şener, Eylül ayında bir faiz artışı ihtimalinin piyasa koşullarında neredeyse tamamen ortadan kalktığını ifade etti.
Buna karşın Fed'in vereceği mesajların altın piyasası için büyük önem taşıdığına değinen Şener, "Fed'in kararı çok önem arz ediyor bundan sonraki süreçte. Çünkü sadece enerji fiyatları değişmiyor; Amerikan tahvil faizlerinde çok ciddi değişim var. Geçen haftaya göre bu hafta içerisinde bu altın fiyatlarını geriletiyor. O yüzden yatırımcılarımız, vatandaşlarımız özellikle yatırım yaparken sadece savaşa ya da sadece enerji fiyatlarına odaklı bakmaması gerekiyor. Asıl belirleyici unsur faizler, yani Amerika'daki faizlerin ne olacağı.Ocak ayındaki beklenti Amerika'nın Eylül ve Aralık aylarında iki defa faiz artışı yapacağıyla ilgiliydi. Fakat şu anda iş tamamıyla tersine döndü. Aslına bakıldığında Eylül ayında artık faiz artışı beklemek neredeyse imkansız hale geldi. Bunun yanında pas geçse bile vereceği mesajlar çok değer arz eder oldu. Enerji fiyatları geri gelmediği sürece ve Fed'den faiz artışı yerine indirim beklentisi hakim olmadığı sürece altın fiyatları bu şekilde devam edecektir" ifadelerini kaydetti.