Altın yatırımcıları ekran başına: İslam Memiş gram ve Ons altın için rakam verdi!

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında kısa vadeli yön arayışının sürdüğünü belirterek yatırımcıları ekran başındaki sert dalgalanmalara karşı uyardı. Memiş, ons altında 3.980 doların destek, 4.200 doların ise direnç olduğunu vurgularken, gram altında "asansör" döneminin bir süre daha devam edebileceğini ifade etti.

ABD ENFLASYONU PİYASALARI RAHATLATTI AMA RİSKLER SÜRÜYOR

Altın piyasasının bu haftaki en önemli odak noktası ABD’de açıklanan enflasyon rakamları oldu. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre tüketici fiyatları haziran ayında aylık bazda yüzde 0,4 gerilerken, yıllık enflasyon yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Üretici fiyatları da aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Beklentilerin altında kalan bu veriler piyasalarda kısa süreli bir rahatlama sağlasa da İslam Memiş, bu durumun altın üzerindeki baskıyı tamamen ortadan kaldırmadığını belirtti. Memiş; enflasyon verilerinin yanı sıra petrol fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve Orta Doğu’daki gerilimin piyasada ani yön değişimlerine yol açtığını ifade etti.

ALTIN PİYASASINDA "ASANSÖR" DÖNEMİ VE PETROLDE 89 DOLAR EŞİĞİ

Fiyatlardaki sert dalgalanmaları "asansör" benzetmesiyle açıklayan İslam Memiş, bir gün yükselen fiyatların ertesi gün hızla düşebileceğini belirterek yatırımcıların ani hareketlere hazırlıklı olmasını istedi.

Petrol fiyatlarının değerli metaller üzerindeki baskısına da değinen Memiş, petrolün şu an 86 dolar civarında hareket etmesine rağmen yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini söyledi. Enerji fiyatlarındaki seyrin altın ve gümüşü baskılayabileceğine dikkat çeken ünlü analist, petrolde 89 dolar seviyesinin psikolojik bir direnç olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

ONS ALTINDA İKİ KRİTİK SEVİYE: 3.980 VE 4.200 DOLAR

Ons altının 4.000 dolar civarında tutunma mücadelesi verdiğini belirten İslam Memiş, kısa vadeli yönün netleşmesi için iki kritik seviyeyi işaret etti. Memiş'in analizine göre ons altında aşağıda 3.980 dolar güçlü bir destek, yukarıda ise 4.200 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası olarak izlenecek.

GRAM ALTINDA SERT GERİ ÇEKİLME VE 2026 "DÖNÜŞÜM YILI"

İç piyasada gram altın, 6.200 lira sınırına kadar ulaştıktan sonra yaşanan dalgalanmalarla birlikte 6.110 lira seviyelerine kadar geriledi. Gram altındaki bu sert geri çekilmenin oynaklığın iç piyasaya yansıması olduğunu söyleyen Memiş, yatırımcıların hızlı fiyat değişimlerine karşı temkinli hareket etmelerini önerdi.

2026 yılını kolay yoldan paradan para kazanılacak bir dönem olmaktan ziyade bir "dönüşüm yılı" olarak tanımlayan İslam Memiş, gram altının ilerleyen süreçte çok daha yüksek seviyelere ulaşması halinde, konut veya otomobil almak isteyen yatırımcıların fiziki altınlarını satarak bu alanlara yönelebileceğini ifade etti.

"ALTIN GÜVENLİ LİMAN GÖMLEĞİNİ ÇIKARMAZ"

Kısa vadeli baskılara ve fiyatlardaki geri çekilmelere rağmen altının uzun vadeli gücünü koruyacağını söyleyen Memiş, "Altın güvenli liman gömleğini çıkarmaz" dedi. Başta Çin, Rusya ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkenin merkez bankasının rezervlerini güçlendirmek için altın alımlarına devam ettiğini; bireysel yatırımcıların da fiziki altına olan ilgisinin sürdüğünü hatırlattı. Bu nedenle piyasada büyük bir satış dalgasından ziyade, geri çekilmelerin birer alım fırsatı olarak değerlendirildiğini belirtti.

YENİ ROTAYI 29 TEMMUZ'DAKİ FED KARARI ÇİZECEK

Altın yatırımcıları için önümüzdeki dönemin en kritik virajı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı olacak. Fed'in temmuz ayı toplantısı 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek ve kritik karar toplantının ikinci gününde açıklanacak. İslam Memiş, bu toplantıdan çıkacak kararların ardından altın piyasasında yepyeni bir fiyatlama döneminin başlayabileceğini dile getirdi.