Altın yatırımcıları için kritik uyarı: İslam Memiş haziranı işaret etti
İslam Memiş, piyasadaki "anlaşma" algısına karşı yatırımcıyı uyardı. 2026’yı kazanç değil korunma yılı ilan eden analist, haziran ayına kadar sürecek o kritik süreci ve yapılması gerekenleri anlattı.
Finans analisti İslam Memiş, Haber Global’e yaptığı açıklamalarda Cenevre’deki temaslara dikkat çekti, piyasalarda yayılan haber akışının perde arkasını açıkladı. "Hazirana kadar temkin" diyen analistin, altın ve gümüş sahiplerini bekleyen o uyarıları oldu
Memiş, Cenevre’de gerçekleşen ABD–İran temaslarına işaret ederek, yayılan haber akışının gerçeği yansıtmadığını söyledi:
“Piyasaların gözü bu hafta ABD - İran gerilimdeydi. Bir manipülasyon piyasası oluştuğu için hemen o gün bir anlaşma haberi var diye haber akışı geldi ama doğru değildi"
Ons altında 6.000 dolar mümkün
Değerli metallerde yukarı yönlü potansiyelin sürdüğünü kaydeden Memiş, ons altında uzun vadede 6.000 dolar, ons gümüşte ise 90 dolar seviyelerinin mümkün olabileceğini ifade etti.
Ancak bu yükselişin kısa sürede değil, zamana yayılan bir süreçte gerçekleşmesini beklediğini vurguladı.
Memiş, olası bir askeri sürecin bir anda değil, aşamalı biçimde ilerleyebileceğini söyledi.
"İlk önce hafif şiddetli, sonra orta şiddetli, sonra geniş şiddetli… Kademe kademe yapacaklarını tahmin ediyorum"
Jeopolitik krizlerin farklı coğrafyalarda devam edebileceğini belirten analist, yatırımcıların bu gerçekliği göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.
Memiş’e göre 2026 yılı yatırımcı açısından varlıkları koruma yılı olacak.
“Bu yıl para kazanma yılı değil, koruma yılı” diyen Memiş, özellikle küçük yatırımcıların risk yönetimine odaklanması gerektiğini ifade etti.
HAZİRAN UYARISI
Haziran ayına kadar küresel gerginliğin sürebileceğini belirten Memiş, yılın ikinci yarısında ise daha sakin ve öngörülebilir bir piyasa atmosferi beklediğini söyledi.
“İlk yarıda kendini koruyacaksın, ikinci yarıya hazırlık yapacaksın. Hazirandan sonra daha rahat bir tablo görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir.