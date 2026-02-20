Altın yatırımcıları için kritik uyarı: İslam Memiş haziranı işaret etti

Memiş, Cenevre’de gerçekleşen ABD–İran temaslarına işaret ederek, yayılan haber akışının gerçeği yansıtmadığını söyledi:

“Piyasaların gözü bu hafta ABD - İran gerilimdeydi. Bir manipülasyon piyasası oluştuğu için hemen o gün bir anlaşma haberi var diye haber akışı geldi ama doğru değildi"