Altın yatırımcıları için sürpriz uyarı: 2026’da lider metal değişiyor
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın, gümüş ve diğer kıymetli metallerde 2026 beklentilerini anlattı. Gümüşün öne çıktığını vurgulayan Ergezen, portföylerde sepet zamanına girildiğini söyledi.
Altın fiyatları rekor üzerine rekor tazeliyor. Yükseliş, altın yatırımı olanlar için kazanç anlamına gelirken, altın borcu bulunanlar tabloyu endişeyle izliyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, katıldığı televizyon programında altın ve değerli metallere ilişkin kritik bilgiler verdi ve 2026 yılına dair öngörülerini paylaştı.
Ergezen, piyasada yalnızca altının değil; gümüş, platin, paladyum ve bakırın da güçlü bir yükseliş eğiliminde olduğuna dikkat çekti. “Burada artık dalgalı bir seyirden değil, net bir yukarı yönlü trendden söz ediyoruz” ifadesini kullandı.
Son dönemdeki tırmanışta jeopolitik riskler, merkez bankalarının para politikaları ve güvenli liman arayışının belirleyici olduğunu vurgulayan Ergezen, gram altın, çeyrek ve tam altın dahil tüm altın türlerinde fiyatların hızlı bir şekilde yükseldiğini söyledi.
Kıymetli metaller cephesinde özellikle gümüşün ön plana çıktığını belirten Ergezen, “Bu yıl gümüş yüzde 100’ün üzerinde prim yaptı. Platin ve paladyumda da çok güçlü yükselişler gördük. Piyasada ciddi bir momentum var” değerlendirmesinde bulund
Ergezen’e göre bu görünümde, 2026 yılında faiz indirimlerinin süreceği beklentisi önemli rol oynuyor. Fed başkanının değişmesi ve daha güvercin bir duruşun öne çıkma ihtimali, özellikle gümüş ve endüstriyel metallerde alımları destekliyor. “Altın yükseliyor ama bu dönemde gümüş daha fazla ön plana çıktı” diyen Ergezen, yatırımcı ilgisinin genişlediğini ifade etti.
2026 yılına ilişkin değerlendirmesinde Ergezen, altın ve gümüşte yükselişin devam edebileceğini ancak hızın yavaşlayabileceğini belirtti. “Bir miktar dinlenme normal. Asıl önemli olan trendlerin korunup korunmadığı” ifadesini kullandı.
ABD ve Avrupa’daki faiz indirimlerinin, Çin ekonomisindeki toparlanmayı destekleyebileceğine dikkat çeken Ergezen, bu sürecin özellikle bakır ve alüminyum gibi endüstriyel metallerin fiyatlarını yukarı çekebileceğini söyledi.
Altın–gümüş rasyosuna da değinen Ergezen, “Rasyonun 106’dan 60 seviyelerine gerilemesi, portföylerde sepet yapma zamanının geldiğini gösteriyor. Eşit ağırlıkta altın ve gümüşe, bir miktar da bakır eklenebilir” önerisinde bulundu.