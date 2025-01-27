Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini
Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli bir uyarıda bulundu. Altın yatırımcıları, yeni haftanın ilk gününe düşüşle başladı. Rekor beklentisi içinde olan piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump kaynaklı belirsizliklerin etkisiyle yükselen altın fiyatları merak uyandırdı
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PİYASA UZMANINDAN KRİTİK UYARI
Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli bir uyarıda bulundu.
Memiş, bu hafta küresel piyasaların merkez bankalarının kararlarına odaklanacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Alacaklar da satacaklar da beklemeli. Kısa vadede düşüş sonrasında yeni zirvelerle yola devam edilecek."
27 Ocak 2025 Güncel Altın Fiyatları
İşte haftanın ilk gününde altın piyasasında son durum:
Gram Altın Fiyatı
Alış: 3.159,35 TL
Satış: 3.159,77 TL
Ons Altın Fiyatı
Alış: 2.750,89 USD
Satış: 2.751,35 USD
Çeyrek Altın Fiyatı
Alış: 5.055,62 TL
Satış: 5.167,24 TL
Cumhuriyet Altını Fiyatı
Alış: 20.221,90 TL
Satış: 20.604,80 TL
Tam Altın Fiyatı
Alış: 20.493,00 TL
Satış: 20.644,00 TL
Yarım Altın Fiyatı
Alış: 10.079,29 TL
Satış: 10.333,60 TL