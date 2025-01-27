Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini

Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli bir uyarıda bulundu. Altın yatırımcıları, yeni haftanın ilk gününe düşüşle başladı. Rekor beklentisi içinde olan piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump kaynaklı belirsizliklerin etkisiyle yükselen altın fiyatları merak uyandırdı

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini - Resim: 1

PİYASA UZMANINDAN KRİTİK UYARI



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Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini - Resim: 2

Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli bir uyarıda bulundu.

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Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini - Resim: 3

Memiş, bu hafta küresel piyasaların merkez bankalarının kararlarına odaklanacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

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Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini - Resim: 4

"Alacaklar da satacaklar da beklemeli. Kısa vadede düşüş sonrasında yeni zirvelerle yola devam edilecek."

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Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini - Resim: 5

27 Ocak 2025 Güncel Altın Fiyatları
İşte haftanın ilk gününde altın piyasasında son durum:

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Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini - Resim: 6

Gram Altın Fiyatı

Alış: 3.159,35 TL
Satış: 3.159,77 TL

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Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini - Resim: 7

Ons Altın Fiyatı

Alış: 2.750,89 USD
Satış: 2.751,35 USD

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Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini - Resim: 8

Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 5.055,62 TL
Satış: 5.167,24 TL

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Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini - Resim: 9

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Alış: 20.221,90 TL
Satış: 20.604,80 TL
Tam Altın Fiyatı

Alış: 20.493,00 TL
Satış: 20.644,00 TL

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Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini - Resim: 10

Yarım Altın Fiyatı

Alış: 10.079,29 TL
Satış: 10.333,60 TL

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