Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs 2026 Altın fiyatları
Küresel piyasalarda dalgalı bir hafta geride kalırken, altın fiyatları 8 Mayıs 2026 Cuma günü haftalık kapanış öncesi hareketli seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapanlar, haftanın son işlem gününde "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor.
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları canlı takip ekranına yansıyan verilere göre yukarı yönlü hareketini koruyor.
Ons altının 4.713 dolar seviyelerinden işlem gördüğü 8 Mayıs sabahında, gram altın 6.875 TL bandına yerleşti. Haftalık kapanış öncesi kâr realizasyonu yapmak isteyenler ve alım fırsatı kollayanlar için işte piyasalardaki en güncel alış-satış tablosu...
8 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Haftanın son gününde piyasalardan alınan güncel verilere göre; gram altın alışta 6.875,04 TL, satışta ise 6.875,94 TL seviyesinden işlem görüyor.
Yatırımcının en çok tercih ettiği çeyrek altın ise güne alışta 11.050,38 TL, satışta 11.302,04 TL seviyelerinde başladı.
Yarım altın fiyatlarına bakıldığında alışın 22.031,70 TL, satışın ise 22.604,08 TL olduğu görülüyor.
Birikimlerini daha büyük ölçekli değerlendirenler için tam altın alış fiyatı 44.712,00 TL, satış fiyatı ise 45.092,00 TL olarak tabelaya yansıdı.
Piyasanın en prestijli ürünlerinden Cumhuriyet altını alışta 45.808,00 TL, satışta 46.492,00 TL bandında hareket ederken;
Ata altın ise alışta 45.582,82 TL, satışta 46.728,93 TL rakamlarıyla haftayı kapatmaya hazırlanıyor.
Küresel piyasaların ana belirleyicisi olan ons altın ise alışta 4.713,36 dolar, satışta 4.713,98 dolar seviyesinde bulunuyor.