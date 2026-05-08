Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs 2026 Altın fiyatları

Küresel piyasalarda dalgalı bir hafta geride kalırken, altın fiyatları 8 Mayıs 2026 Cuma günü haftalık kapanış öncesi hareketli seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapanlar, haftanın son işlem gününde "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs 2026 Altın fiyatları - Resim: 1

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları canlı takip ekranına yansıyan verilere göre yukarı yönlü hareketini koruyor.

1 10
Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs 2026 Altın fiyatları - Resim: 2

Ons altının 4.713 dolar seviyelerinden işlem gördüğü 8 Mayıs sabahında, gram altın 6.875 TL bandına yerleşti. Haftalık kapanış öncesi kâr realizasyonu yapmak isteyenler ve alım fırsatı kollayanlar için işte piyasalardaki en güncel alış-satış tablosu...

2 10
Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs 2026 Altın fiyatları - Resim: 3

8 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

3 10
Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs 2026 Altın fiyatları - Resim: 4

Haftanın son gününde piyasalardan alınan güncel verilere göre; gram altın alışta 6.875,04 TL, satışta ise 6.875,94 TL seviyesinden işlem görüyor. 

4 10
Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs 2026 Altın fiyatları - Resim: 5

Yatırımcının en çok tercih ettiği çeyrek altın ise güne alışta 11.050,38 TL, satışta 11.302,04 TL seviyelerinde başladı.

5 10
Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs 2026 Altın fiyatları - Resim: 6

Yarım altın fiyatlarına bakıldığında alışın 22.031,70 TL, satışın ise 22.604,08 TL olduğu görülüyor.

6 10
Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs 2026 Altın fiyatları - Resim: 7

Birikimlerini daha büyük ölçekli değerlendirenler için tam altın alış fiyatı 44.712,00 TL, satış fiyatı ise 45.092,00 TL olarak tabelaya yansıdı.

7 10
Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs 2026 Altın fiyatları - Resim: 8

Piyasanın en prestijli ürünlerinden Cumhuriyet altını alışta 45.808,00 TL, satışta 46.492,00 TL bandında hareket ederken; 

8 10
Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs 2026 Altın fiyatları - Resim: 9

Ata altın ise alışta 45.582,82 TL, satışta 46.728,93 TL rakamlarıyla haftayı kapatmaya hazırlanıyor. 

9 10
Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs 2026 Altın fiyatları - Resim: 10

Küresel piyasaların ana belirleyicisi olan ons altın ise alışta 4.713,36 dolar, satışta 4.713,98 dolar seviyesinde bulunuyor.

10 10
Altın Gram