Altın yatırımcısı panikte! Gram altın 6 bin liranın altına geriledi
Yıl içinde tarihi zirvesini gören altın fiyatları, gelen sert satışların ardından 5 bin 593 liraya kadar gerileyerek 6 bin liralık psikolojik sınırın altına indi.
Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla altının onsu 3 bin 999 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yıl içerisinde 8 bin liraya kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaşan gram altın, bu seviyenin ardından girdiği belirgin düzeltme süreciyle yönünü aşağı çevirdi.
Bugün artan satış baskısıyla birlikte gram altın 5 bin 593 lirayı gördü. Psikolojik eşik olarak kabul edilen 6 bin liranın altındaki bu fiyatlama, çeyrek altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi ve çeyrek altın 9 bin 833 liraya kadar geriledi.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı bir önceki kapanış değerine kıyasla yüzde 3 oranında düşüş kaydederek 6 milyon 25 bin lira seviyesine indi.
Uzmanlar, altın fiyatlarındaki dalgalı seyrin kısa vadede devam edebileceğini belirtiyor. Bu hareketliliğin durulması ve fiyatların net bir yön bulması için doların seyrinin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uygulayacağı faiz politikasının netleşmesi bekleniyor.
ENDEKSLER PEŞ PEŞE ÇAKILDI!
Altın piyasasındaki düşüş eğilimine paralel olarak Borsa İstanbul'da da gün boyu sert bir satış baskısı dalgası hissedildi. BIST 100 endeksi güne 14.552,46 puandan, 12,85 puanlık ve yüzde 0,09'luk hafif bir artışla başladı. Ancak ilerleyen saatlerde yönünü eksiye çeviren endeks, gün içerisinde en düşük 14.323,52 ve en yüksek 14.557,12 puan seviyelerini test etti.
Kapanış zili çaldığında BIST 100 endeksi önceki günün kapanışına göre yüzde 1,43 değer kaybederek günü 14.331,21 puandan tamamladı. Benzer bir tablo BIST 30 endeksinde de yaşandı. Endeks, önceki kapanış seviyesinden 230,60 puan ve yüzde 1,37 azalış göstererek 16.588,46 puandan kapandı.
Sektörel bazda incelendiğinde tüm ana endekslerin günü kayıpla kapattığı görüldü. En sert düşüş yüzde 4,52'lik değer kaybıyla teknoloji endeksinde yaşanırken, onu sırasıyla yüzde 1,21 ile sanayi endeksi, yüzde 0,92 ile hizmetler endeksi ve yüzde 0,29 ile mali endeks takip etti.
BIST 100 endeksine dahil olan hisselerin büyük çoğunluğu satış dalgasından etkilendi; 74 hisse senedi değer kaybederken sadece 24 hisse prim yaptı, 2 hissenin değeri ise değişmeyerek yatay bir seyir izledi.
Piyasalardaki genel satış baskısına ve endekslerdeki geniş çaplı gerilemeye rağmen, hisse senedi piyasasında işlem yapan yatırımcıların ilgisi belirli büyük ölçekli şirketlerde yoğunlaştı.
Günün en hareketli tahtaları arasında havacılık, teknoloji, enerji ve bankacılık sektörleri öne çıktı. İşlem hacminin büyük bölümü Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) hisse senetleri üzerinde gerçekleşti.