Altın yatırımcısı panikte! Gram altın 6 bin liranın altına geriledi

ENDEKSLER PEŞ PEŞE ÇAKILDI!

Altın piyasasındaki düşüş eğilimine paralel olarak Borsa İstanbul'da da gün boyu sert bir satış baskısı dalgası hissedildi. BIST 100 endeksi güne 14.552,46 puandan, 12,85 puanlık ve yüzde 0,09'luk hafif bir artışla başladı. Ancak ilerleyen saatlerde yönünü eksiye çeviren endeks, gün içerisinde en düşük 14.323,52 ve en yüksek 14.557,12 puan seviyelerini test etti.