Altın yatırımcısına 10 gün uyarısı: Kritik eşik açıklandı

Altın fiyatları küresel piyasalarda yeniden yükseliş eğilimine girerken yatırımcıların gözü jeopolitik gelişmelere çevrildi. Ekonomist Tuna Kaya, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede özellikle ABD–İran hattındaki tansiyonun emtia piyasalarını desteklediğini belirtti. Kaya, önümüzdeki 10 günlük sürecin altın ve diğer kıymetli metaller açısından kritik bir dönem olacağını ifade etti.

Küresel risk iştahında zayıflama yaşandığını dile getiren Kaya, bu ortamda hisse senetleri ve kripto varlıkların daha kırılgan hale geldiğini söyledi. Buna karşılık altın, gümüş, platin ve bakır gibi emtialarda yukarı yönlü potansiyelin sürdüğünü vurguladı.

JEOPOLİTİK RİSK VE PETROL ETKİSİ

ABD’nin İran’a yönelik tutumu ve bölgede olası askeri hareketlilik ihtimalinin piyasa fiyatlamalarına yansıdığını belirten Kaya, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıyı artırabileceğini dile getirdi. Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir aksamanın küresel petrol arzını etkileyebileceğine dikkat çekti.

Petrolün 72 doların üzerinde kalıcı olması durumunda 90 dolar ve üzerinin gündeme gelebileceğini ifade eden Kaya, benzer bir sürecin Rusya-Ukrayna savaşı döneminde de yaşandığını hatırlattı. Enerji fiyatlarındaki artışın başta ABD olmak üzere küresel ekonomide enflasyon riskini yeniden öne çıkarabileceğini kaydetti.

FED, DOLAR VE VOLATİLİTE

ABD’de büyüme verilerinin beklentilerin altında kaldığını, çekirdek enflasyon göstergelerinin ise yüksek seyrettiğini aktaran Kaya, bu tablonun Fed’in faiz indirim sürecini geciktirebileceğini söyledi. Sıkı likidite koşullarının riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Dolar endeksinin 98 seviyesinin üzerine çıkmasının küresel piyasalar için baskı unsuru olabileceğini ifade eden Kaya, 97 seviyesinin altına gerilemenin ise görece rahatlama sağlayabileceğini dile getirdi. Volatilite endeksinin 20 seviyesinin üzerinde kalmasının piyasalardaki tedirginliği yansıttığını vurguladı.

ALTINDA 5 BİN DOLAR KRİTİK EŞİK

Altın fiyatlarında 5.000 dolar seviyesini güçlü bir eşik olarak tanımlayan Kaya, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 5.150 ve 5.250 dolar bandının gündeme gelebileceğini söyledi.

Gümüşte 75 dolar üzerinin pozitif bölge olarak değerlendirildiğini, 86 doların aşılması durumunda 90–95 dolar aralığının gündeme gelebileceğini kaydeden Kaya, platinde 2.580 dolar üzerinin 3.000 dolar hedefini öne çıkarabileceğini belirtti. Bakırda ise 584 direncinin kırılması halinde daha yüksek seviyelerin test edilebileceğini dile getirdi.