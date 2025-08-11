Altın yatırımcısına kötü haber: Kilogram fiyatı düşüşe geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününü 4 milyon 396 bin lira seviyesinde tamamladı.

Simge Sarıyar
Gün içinde en düşük 4 milyon 385 bin lira, en yüksek 4 milyon 426 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, cuma günü kapanışa göre yüzde 0,8 azalış kaydetti. Geçen hafta son işlem gününde fiyat 4 milyon 430 bin lira seviyesindeydi.

KMKTP verilerine göre, altın piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyar 532 milyon 996 bin 190,95 lira, işlem miktarı ise 802,96 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 978 milyon 321 bin 5,27 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Günün en çok işlem gerçekleştiren kurumları Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi oldu.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler:

Önceki kapanış: 4.430.000 TL / 3.402,60 $
En düşük: 4.385.000 TL / 3.365,60 $
En yüksek: 4.426.000 TL / 3.399,00 $
Kapanış: 4.396.000 TL / 3.371,00 $
Ağırlıklı ortalama: 4.411.439,82 TL / 3.366,24 $
Toplam işlem hacmi (TL): 3.532.996.190,95
Toplam işlem miktarı (Kg): 802,96
Toplam işlem adedi: 44

Kaynak: Anadolu Ajansı

