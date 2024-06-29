Altın yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş "Temmuz ayına dikkat!" dedi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklama. Memiş, Temmuz ayında altına yatırım yapacak vatandaşa şu uyarılarda bulundu...
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Finans analisti İslam Memiş, geride bıraktığımız haftayı değerlendirdi. Memiş, altın yatırımı için kritik bir öneride bulundu.
İSLAM MEMİŞ'İN DEĞERLENDİRMELERİ ŞÖYLE:
"Borsa İstanbul 10 bin 781 puanda, yüzde 1 yükselişle haftayı tamamladı. 10 bin 700 üzerinde kapanışı başardı.
Türkiye gri listeden çıkacak ve borsada ralli beklentisi vardı. Ben de bu aman aman bir coşkuya neden olmayacaktır demiştim.