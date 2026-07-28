Altın yatırımcısına soğuk duş! Dünyaca ünlü bankadan altın tahmininde geri adım
Almanya merkezli Avrupa'nın önde gelen finans kuruluşlarından Commerzbank, piyasaların yakından takip ettiği değerli metallere yönelik fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
Bireysel ve kurumsal müşterilerine kredi, yatırım, varlık yönetimi ve finansman hizmetleri sunan, dijital bankacılık alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Almanya merkezli bankacılık kuruluşu Commerzbank, değerli metaller piyasasına ilişkin yeni öngörülerini paylaştı.
Avrupa'nın önde gelen finans kuruluşları arasında yer alan banka, hazırladığı son raporda birçok kıymetli madende fiyat beklentisini aşağı yönlü güncelledi.
ONS ALTIN TAHMİNLERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ
Kurumun yayımladığı yeni verilere göre, altının gelecekteki fiyatlanmasına dair beklentiler yeniden şekillendi. Banka, daha önce ons başına 4.800 dolar olarak açıkladığı 2026 yıl sonu altın fiyatı beklentisini 4.500 dolara indirdi.
Uzun vadeli projeksiyonlarını da revize eden kurum, 2027 yıl sonu altın tahminini ise 5.200 dolardan 5.000 dolara çekti.
Altındaki aşağı yönlü ivme beklentisi, diğer değerli metallere de yansıdı. Commerzbank, gümüş için 2026 yıl sonu fiyat tahminini ons başına 80 dolardan 67 dolara düşürdü.
Aynı raporda, 2027 yıl sonu gümüş fiyatı tahmini de 90 dolardan 80 dolara revize edildi.
Endüstriyel kullanımıyla öne çıkan diğer değerli madenler olan platin ve paladyumda da benzer indirimler yapıldı.
Platin için 2026 yıl sonu fiyat beklentisi 2.100 dolardan 2.000 dolara, paladyum için ise 1.600 dolardan 1.500 dolara düşürüldü.
Bankanın 2027 yıl sonu piyasa öngörülerinde ise platin fiyatının 2.300 dolar, paladyum fiyatının ise 1.800 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.