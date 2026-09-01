Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 431 dolar seviyelerinde hareket etmesi ve iç piyasadaki kur dengeleriyle birlikte gram altın serbest piyasada 6 bin 877 TL bandından işlem görüyor. Düğün sezonu ve birikim amaçlı yoğun ilgi gören çeyrek altın ise 11 bin 150 TL satış fiyatıyla haftaya başladı.