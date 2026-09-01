Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Eylül ayının ilk işlem gününde güvenli liman altına yönelen yatırımcıların ve vatandaşların gözü canlı piyasa verilerine çevrildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 1

Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 431 dolar seviyelerinde hareket etmesi ve iç piyasadaki kur dengeleriyle birlikte gram altın serbest piyasada 6 bin 877 TL bandından işlem görüyor. Düğün sezonu ve birikim amaçlı yoğun ilgi gören çeyrek altın ise 11 bin 150 TL satış fiyatıyla haftaya başladı.

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Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 2

1 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI

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Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 3

Gram Altın

Alış: 6.877,02 TL
Satış: 6.877,84 TL

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Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 4

Çeyrek Altın

Alış: 11.019,00 TL
Satış: 11.150,00 TL

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Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 5

Cumhuriyet Altını

Alış: 43.837,00 TL
Satış: 44.467,00 TL

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Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 6

Kapalıçarşı Fiziki Gram Altın

Alış: 6.744,00 TL
Satış: 6.843,00 TL

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Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 7

Ons Altın

Alış: 4.431,58 Dolar
Satış: 4.432,01 Dolar

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Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 8

▶Tam Altın Alış:43.877,00 ₺

▶Tam Altın Satış: 44.509,00 ₺

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Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 9

▶Ata Altın Alış: 44.657,00 ₺

▶Ata Altın Satış: 45.262,00 ₺

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Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 10

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.174,02 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.408,90 ₺

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Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 11

▶Gümüş Alış: 103,23 ₺

▶Gümüş Satış: 103,32 ₺
 

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Altın gram altın