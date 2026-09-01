Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Eylül ayının ilk işlem gününde güvenli liman altına yönelen yatırımcıların ve vatandaşların gözü canlı piyasa verilerine çevrildi.
Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 431 dolar seviyelerinde hareket etmesi ve iç piyasadaki kur dengeleriyle birlikte gram altın serbest piyasada 6 bin 877 TL bandından işlem görüyor. Düğün sezonu ve birikim amaçlı yoğun ilgi gören çeyrek altın ise 11 bin 150 TL satış fiyatıyla haftaya başladı.
1 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI
Gram Altın
Alış: 6.877,02 TL
Satış: 6.877,84 TL
Çeyrek Altın
Alış: 11.019,00 TL
Satış: 11.150,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 43.837,00 TL
Satış: 44.467,00 TL
Kapalıçarşı Fiziki Gram Altın
Alış: 6.744,00 TL
Satış: 6.843,00 TL
Ons Altın
Alış: 4.431,58 Dolar
Satış: 4.432,01 Dolar
▶Tam Altın Alış:43.877,00 ₺
▶Tam Altın Satış: 44.509,00 ₺
▶Ata Altın Alış: 44.657,00 ₺
▶Ata Altın Satış: 45.262,00 ₺
▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.174,02 ₺
▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.408,90 ₺
▶Gümüş Alış: 103,23 ₺
▶Gümüş Satış: 103,32 ₺