Altın yeni rekorun eşiğinde mi? Gram ve çeyrek altın yeniden göz kamaştırıyor, işte güncel fiyatlar

20 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Yatırımcılar, bu hafta yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir bekleyiş içerisinde. Küresel ekonomideki belirsizlikler, altına olan talebi artırıyor.