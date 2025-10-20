Altın yeni rekorun eşiğinde mi? Gram ve çeyrek altın yeniden göz kamaştırıyor, işte güncel fiyatlar
20 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatları yeniden yükseliş trendine girdi. ABD’de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları yukarı yönlü seyretti. Yatırımcılar, bu hafta yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.
Küresel piyasalarda ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi sinyalleriyle yeniden artışa geçti. ABD’de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, altın piyasasında pozitif bir hava yarattı.
20 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
Yatırımcılar, bu hafta yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir bekleyiş içerisinde. Küresel ekonomideki belirsizlikler, altına olan talebi artırıyor.
20 Ekim 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram altın satış fiyatı: 5.754,8480 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.409,8900 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.810,78 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.123,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.515,1600 TL
Gremse altın satış fiyatı: 100.155,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.254,18 dolar