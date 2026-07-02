Altın yeniden yükselişte: 2 Temmuz güncel altın fiyatları
Küresel piyasalarda kartlar yeniden dağıtılıyor. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, ABD'den gelen ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ve Fed Başkanı Warsh’tan gelen güvercin (ılımlı) mesajlar, değerli metallere doping etkisi yarattı.
Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların talebiyle ons altın ve iç piyasada gram altın tarihi zirvelerini yeniledi. Yatırımcılar ve vatandaşlar güne başlarken güncel rakamları yakından takip ediyor.
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
2 Temmuz 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde serbest piyasada oluşan güncel altın satış rakamları şu şekildedir:
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.108,72 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.090,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 20.136,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 40.193,84 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 40.143,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 100.792,83 TL
Ons Altın Satış Fiyatı: 4.072,91 Dolar
KÜRESEL PİYASALARDA "WARSH" ETKİSİ
Ons altın, uluslararası piyasalarda 4.072 dolar sınırını aşarak emtia piyasalarında yeni bir dönemi başlattı. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Warsh'ın faiz artırım döngüsünde sona gelindiğine ve küresel likiditenin rahatlayacağına yönelik verdiği sinyallerin bu yükselişte ana motor işlevi gördüğünü belirtiyor.
İç piyasada ise hem ons altındaki bu agresif yükseliş hem de döviz kurundaki hareketlilik, gram altını 6.108 TL seviyesinin üzerine taşıdı.
Kritik Not: Altın piyasasında makas aralıkları (alış-satış farkı) yüksek oynaklık nedeniyle gün içinde değişkenlik gösterebilir. İşlem yapmadan önce anlık kuyumcu verilerinin kontrol edilmesi önerilir.