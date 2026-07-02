Altın yeniden yükselişte: 2 Temmuz güncel altın fiyatları

Küresel piyasalarda kartlar yeniden dağıtılıyor. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, ABD'den gelen ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ve Fed Başkanı Warsh’tan gelen güvercin (ılımlı) mesajlar, değerli metallere doping etkisi yarattı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın yeniden yükselişte: 2 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 1

Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların talebiyle ons altın ve iç piyasada gram altın tarihi zirvelerini yeniledi. Yatırımcılar ve vatandaşlar güne başlarken güncel rakamları yakından takip ediyor.

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Altın yeniden yükselişte: 2 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 2

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
2 Temmuz 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde serbest piyasada oluşan güncel altın satış rakamları şu şekildedir:

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Altın yeniden yükselişte: 2 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 3

Gram Altın Satış Fiyatı: 6.108,72 TL

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Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.090,00 TL

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Altın yeniden yükselişte: 2 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 5

Yarım Altın Satış Fiyatı: 20.136,00 TL

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Altın yeniden yükselişte: 2 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 6

Tam Altın Satış Fiyatı: 40.193,84 TL

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Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 40.143,00 TL

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Altın yeniden yükselişte: 2 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 8

Gremse Altın Satış Fiyatı: 100.792,83 TL

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Ons Altın Satış Fiyatı: 4.072,91 Dolar

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Altın yeniden yükselişte: 2 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 10

KÜRESEL PİYASALARDA "WARSH" ETKİSİ

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Altın yeniden yükselişte: 2 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 11

Ons altın, uluslararası piyasalarda 4.072 dolar sınırını aşarak emtia piyasalarında yeni bir dönemi başlattı. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Warsh'ın faiz artırım döngüsünde sona gelindiğine ve küresel likiditenin rahatlayacağına yönelik verdiği sinyallerin bu yükselişte ana motor işlevi gördüğünü belirtiyor.

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Altın yeniden yükselişte: 2 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 12

İç piyasada ise hem ons altındaki bu agresif yükseliş hem de döviz kurundaki hareketlilik, gram altını 6.108 TL seviyesinin üzerine taşıdı.

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Altın yeniden yükselişte: 2 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 13

Kritik Not: Altın piyasasında makas aralıkları (alış-satış farkı) yüksek oynaklık nedeniyle gün içinde değişkenlik gösterebilir. İşlem yapmadan önce anlık kuyumcu verilerinin kontrol edilmesi önerilir.

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Altın yeniden yükselişte: 2 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 14
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