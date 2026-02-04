Altın yeniden yükselişte: İşte 4 Şubat güncel altın fiyatları...
Tarihi zirvelerden yaşanan sert düşüşün ardından dipten gelen alımlarla toparlanan altın, ons başına 5 bin dolar barajını aşarak yeniden yükselişe geçti; işte gram ve çeyrek altında son durum...
Altın piyasası, tarihi zirvelerden yaşanan sert geri çekilmenin ardından yeniden toparlanma sürecine girdi.
Değerli metallere yönelen yatırımcıların yoğun alımlarıyla desteklenen altın, yükseliş trendini ikinci güne taşıyarak ons başına 5.000 dolar seviyesinin üzerine yerleşti.
Piyasa uzmanlarına göre, dipten alım fırsatlarının değerlendirilmesi ve doların küresel çapta değer kaybetmesi, külçe altındaki toparlanmayı güçlendiren ana etkenler oldu.
Yükseliş ivmesiyle birlikte altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar, günün ilk ışıklarıyla birlikte “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorularına yanıt aramaya başladı. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla piyasalardaki güncel rakamlar netleşti.
Piyasalardan alınan son verilere göre güncel satış fiyatları şöyle şekillendi:
Gram altın satış fiyatı: 7.089,30 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.550,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 25.101,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 48.184,70 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 50.048,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 120.831,26 TL
Ons altın satış fiyatı: 5.067,14 dolar