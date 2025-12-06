Altın yeniden yükselişte mi? İşte 6 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında yön arayışı sürerken, yatırımcılar günün ilk saatlerinden itibaren çeyrek, gram ve yarım altının güncel satış fiyatlarını araştırıyor. İşte 6 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...

Yatırım araçlarının başında gelen altının değeri, hem iç piyasayı hem de dış piyasayı etkileyen faktörler, özellikle de döviz kuru ve uluslararası ons fiyatlarındaki değişimler doğrultusunda belirleniyor.

Vatandaşlar, 6 Aralık 2025 Cumartesi gününün açılmasıyla birlikte, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" gibi kritik sorgulamalara hız verdi.

İşte 6 Aralık 2025 Cumartesi günü itibarıyla güncel altın fiyatları:

Gram altın satış fiyatı: 5.746,23 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.494,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 18.987,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 38.035,91 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.824,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 95.381,47 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.202,48 dolar

