Altın yeniden yükselişte mi? İşte 6 Aralık 2025 güncel altın fiyatları
Altın piyasasında yön arayışı sürerken, yatırımcılar günün ilk saatlerinden itibaren çeyrek, gram ve yarım altının güncel satış fiyatlarını araştırıyor. İşte 6 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...
Yayınlanma: Güncellenme:
Yatırım araçlarının başında gelen altının değeri, hem iç piyasayı hem de dış piyasayı etkileyen faktörler, özellikle de döviz kuru ve uluslararası ons fiyatlarındaki değişimler doğrultusunda belirleniyor.
Vatandaşlar, 6 Aralık 2025 Cumartesi gününün açılmasıyla birlikte, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" gibi kritik sorgulamalara hız verdi.
İşte 6 Aralık 2025 Cumartesi günü itibarıyla güncel altın fiyatları:
Gram altın satış fiyatı: 5.746,23 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.494,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.987,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 38.035,91 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.824,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 95.381,47 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.202,48 dolar