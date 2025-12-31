Altın yılın son gününe düşüşle girdi: Gram ve çeyrek altın fiyatları geriledi

Altın piyasasındaki hareketlilik, alım satım yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte yatırımcılar, “Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?” ve “Yarım altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt aramaya başladı.