Altın yılın son gününe düşüşle girdi: Gram ve çeyrek altın fiyatları geriledi

2025 yılını zirvede tamamlaması beklenen altın piyasasında ibre tersine döndü ve yılın son işlem gününde beklenmedik bir geri çekilme yaşandı.

Altın piyasasındaki hareketlilik, alım satım yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte yatırımcılar, “Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?” ve “Yarım altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt aramaya başladı.

REKOR BEKLENTİSİ YERİNİ DÜŞÜŞE BIRAKTI

Haftalardır üst üste rekorlar kırarak yükselişini sürdüren ve 2025 yılını zirvede kapatması öngörülen sarı metal, son işlem gününde sürpriz bir değer kaybı yaşadı. Güne düşüşle başlayan piyasada gram altın, 6.006,46 TL seviyesine inerek kritik bir eşiğe geriledi.

Hem iç hem de dış piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurlarındaki değişimler, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla birlikte “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmalarına hız verdi.

İşte 31 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncel altın fiyatları tablosu…

Gram altın satış fiyatı: 6.010,82 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.140,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.275,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 40.593,59 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.363,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 101.795,26 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.346,82 dolar

