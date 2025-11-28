Altın yine yön değiştirdi! 28 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Küresel piyasaları ve iç ticareti etkileyen döviz kurları ve altının uluslararası ons fiyatındaki değişimler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. İşte 28 Kasım 2025 Cuma gününe ait güncel altın satış fiyatları tablosu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Altın yine yön değiştirdi! 28 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 1

Altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik, hem bireysel yatırımcılar hem de piyasa aktörleri için en kritik veriler arasında yer almaya devam ediyor.

1 10
Altın yine yön değiştirdi! 28 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 2

Hafta sonuna yaklaşırken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren güncel altın fiyatlarını öğrenmek için arayışa geçti.

2 10
Altın yine yön değiştirdi! 28 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 3

İşte güncel altın fiyatları:

3 10
Altın yine yön değiştirdi! 28 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 5.714,40 TL

4 10
Altın yine yön değiştirdi! 28 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.555,00 TL

5 10
Altın yine yön değiştirdi! 28 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 19.110,00 TL

6 10
Altın yine yön değiştirdi! 28 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 37.699,67 TL

7 10
Altın yine yön değiştirdi! 28 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.069,00 TL

8 10
Altın yine yön değiştirdi! 28 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 94.538,28 TL

9 10
Altın yine yön değiştirdi! 28 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 4.183,38 Dolar

10 10
altın fiyatları