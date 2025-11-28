Altın yine yön değiştirdi! 28 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?
Küresel piyasaları ve iç ticareti etkileyen döviz kurları ve altının uluslararası ons fiyatındaki değişimler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. İşte 28 Kasım 2025 Cuma gününe ait güncel altın satış fiyatları tablosu.
Altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik, hem bireysel yatırımcılar hem de piyasa aktörleri için en kritik veriler arasında yer almaya devam ediyor.
Hafta sonuna yaklaşırken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren güncel altın fiyatlarını öğrenmek için arayışa geçti.
İşte güncel altın fiyatları:
Gram altın satış fiyatı: 5.714,40 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.555,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.110,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 37.699,67 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.069,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 94.538,28 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.183,38 Dolar