Altın Yorumcusu İslam Memiş’ten Uyarı: "İki hafta sonrasına dikkat"
ABD başkanlık seçimlerinin ardından altın fiyatları adeta çöküş yaşadı. Sert düşüş sonrası kayıplarını toparlamaya çalışan altın piyasasında hareketlilik sürüyor.
Altın uzmanı İslam Memiş, “Altının balonu patladı” ifadesiyle düşüşe dikkat çekti. Peki, haftanın son günü gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 8 Kasım 2024 gram altın ve çeyrek altın fiyatları.
BD’deki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasıyla altın fiyatları büyük bir gerileme yaşadı. FED’in faiz kararı sonrasında toparlanmaya çalışan altın piyasası yeni güne nasıl başladı? Altın uzmanı İslam Memiş, fiyatlar konusunda özellikle iki hafta sonrasına işaret etti.
“İKİ HAFTA SONRA YÜKSELİŞ GELEBİLİR”
Altın uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabında, “Altının balonu patladı. İki haftadır sabırla bekleyen yatırımcılar kazandı, düşüş uyarılarını dikkate almayanlar ise kaybetti,” açıklamasını yaptı.
Memiş, “Gram altın yalnızca 2 günde 3.190 liradan 3.030 liraya gerileyerek 160 lira kaybetti. Ons altın ise 2.790 dolardan 2.650 dolara düşerek 140 dolar değer kaybetti. Bu düşüşlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum; alım yapmak isteyenler için fırsat oluştu. İki hafta sonra altın fiyatlarının yeniden yükseliş trendine geçmesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram Altın
Alış: 2.978,49 TL
Satış: 2.978,99 TL
Çeyrek Altın
Alış: 5.004,00 TL
Satış: 5.050,00 TL
Cumhuriyet Altını Alış: 20.245,00 TL Satış: 20.551,00 TL Ata Altın Alış: 20.476,00 TL Satış: 20.646,00 TL