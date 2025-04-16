Altın yükseliyor, bunu yapan kaybedecek: Altın uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı!
Altın fiyatları rekor kırmaya devam ederken, finans analisti İslam Memiş, 2025 yılı için gram altında 4500 TL, 2026 yılı içinse ons altında 4000 dolar hedefini koruduğunu söyledi.
TGRT Haber TV’ye konuşan Memiş, küçük yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Altın biriktirirken fiyata değil, miktara odaklanılması gerektiğini belirtti.
Memiş, "Altın, 2025 yılında yatırımcılar için hem fırsat hem de sınav niteliğinde. Jeopolitik riskler, merkez bankalarının politikaları ve Fed’in faiz kararları gibi etkenlerle altındaki yükseliş sürecek. Ancak bu süreçte kısa vadeli al-sat hareketlerinden uzak durulmalı," dedi.
fiyata değil miktara odaklanın
Memiş, 2026 yılında ons altının 4000 dolara ulaşacağı öngörüsünün artık piyasa uzmanları tarafından da dillendirildiğini belirterek, "Kasım ayında bu tahmini paylaştım, gelişmeler doğruluyor. Jeopolitik gerilimler henüz tam olarak fiyatlanmadı. Yükselişin asıl etkisi 2026’nın üçüncü çeyreğinde görülecek," ifadelerini kullandı.
Gram altın için ise 2025 yılına dair 4500 TL hedefinin geçerliliğini koruduğunu vurgulayan Memiş, “Yıl başında beklediğimiz yükselişler erkenden geldi. Bu seviye test edildikten sonra, güncel ekonomik verilere göre yeniden değerlendirme yapılabilir,” diye konuştu.
altın, kısa vadeli kazanç değil uzun vadeli takas aracıdır
Memiş, altının kısa vadeli kazanç için değil, uzun vadeli yatırım ve takas aracı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Küçük yatırımcıların azar azar alım yapmalarını ve toplam maliyet yerine biriktirdikleri miktara odaklanmalarını önerdi.
"Ev alırsınız, arsa alırsınız, altın biriktirirsiniz. Ama satıp yerine koymak risklidir," dedi.
düğün sezonunda gram altına alternatif arayışı
Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte düğünlerde takılan altın türlerinde de değişiklikler yaşanıyor. Özellikle 0,25 ve 0,50 gram altınların yasaklanması dar gelirli vatandaşları zor durumda bıraktı. Bu kararın halkın geleneksel yatırım alışkanlıklarına zarar verdiğini söyleyen Memiş,
“Bu gruptaki insanlar zaten 1 gram alamıyor. Bu yasak, dar gelirlinin altınla bağını koparıyor,” dedi.
8 ayar altın ucuz ama riskli
Son dönemde artan 8 ve 12 ayar altına ilgi konusunda da uyarılarda bulunan Memiş, "8 ayar altın kararıyor, geri satılamıyor. İşçiliği pahalı, değeri düşük. Yatırım için en az 22 ayar, tercihen 24 ayar ve 999.9 saflıktaki paketli altın tercih edilmeli," diyerek uyarılarını sürdürdü.