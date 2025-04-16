Altın yükseliyor, bunu yapan kaybedecek: Altın uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı!

Memiş, "Altın, 2025 yılında yatırımcılar için hem fırsat hem de sınav niteliğinde. Jeopolitik riskler, merkez bankalarının politikaları ve Fed’in faiz kararları gibi etkenlerle altındaki yükseliş sürecek. Ancak bu süreçte kısa vadeli al-sat hareketlerinden uzak durulmalı," dedi.