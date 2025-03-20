Altına dikkat, rekora doymuyor: 20 Mart güncel altın fiyatları

Analistlere göre, küresel piyasalardaki gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının politikaları altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin atacağı adımlar, altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Özellikle Türkiye’de dolar kurundaki hareketlilik de altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, yatırımcıların kısa vadeli alım satımlarda dikkatli olması gerektiğini, uzun vadede ise altının güvenli liman özelliğini koruyabileceğini ifade ediyor.

Altın piyasasındaki son gelişmeler, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, önümüzdeki günlerde fiyatların nasıl seyredeceği merak konusu olmaya devam ediyor.