Altına dikkat, rekora doymuyor: 20 Mart güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki rekor serisi, 2025 yılı başından bu yana hız kesmeden devam ediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına yönelik beklentiler, altın piyasasını doğrudan etkiliyor.
ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayı toplantısında politika faizini sabit bıraktı. Ancak 2025 yılı içinde iki kez faiz indirimi öngörmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgiyi artırdı.
Faiz indirimi beklentisiyle birlikte dolar endeksinde gerileme yaşanırken, bu durum altın fiyatlarına olumlu yansıdı.
Gram altın rekor tazeledi
Dün yüzde 5’e yakın değer kazanan gram altın, 3.727 TL seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini gördü.
Uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin sürebileceğini ancak piyasadaki dalgalanmaların yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir unsur olduğunu belirtiyor.
Güncel altın fiyatları (20 mart 2025):
Gram altın: 3.727 TL
Çeyrek altın: 6.027 TL
Yarım altın: 12.054 TL
Cumhuriyet altını: 24.446 TL
Ons altın: 3.048 dolar
Altındaki yükseliş sürecek mi?
Analistlere göre, küresel piyasalardaki gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının politikaları altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin atacağı adımlar, altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.
Özellikle Türkiye’de dolar kurundaki hareketlilik de altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, yatırımcıların kısa vadeli alım satımlarda dikkatli olması gerektiğini, uzun vadede ise altının güvenli liman özelliğini koruyabileceğini ifade ediyor.
Altın piyasasındaki son gelişmeler, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, önümüzdeki günlerde fiyatların nasıl seyredeceği merak konusu olmaya devam ediyor.