Tarihi banka, geri dönüyor. Türkiye Emlak Katılım Bankası için BDDK tarafından izin çıktı ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Altıncı katılım bankası olacak olan Emlak Bankası'nın merkezi İstanbul'da olacak. Bankanın yeni unvanı "Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi" kısa adıyla "Emlak Bank" olarak belirlendi

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK), yaptığı incelemeler sonunda onay aldı ve faaliyet izni Resmi Gazete'de yayımlandı.



BDDK'nın, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni vermesine ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.



Kurulun 8262 sayılı ve 26 Şubat 2019 tarihli kararına göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ’ye faaliyet izni verildi.



Emlak Bank, altıncı katılım bankası olacak



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 Ağustos 2018'de "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı"nda Emlak Bankasının tekrar faaliyete başlayacağını açıklamıştı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da 17 Ağustos 2018'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bankacılık yapma yetkisi sona erdirilen ve tasfiye kapsamına alınan Emlak Bankasını yeniden güçlendirerek ekonomiye kazandırmak için çalışmaların süratli bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etmişti.



Merkezi İstanbul'da olacak bankanın yeni unvanı "Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi" kısa adıyla "Emlak Bank" olarak belirlenirken, bankanın genel müdürlüğüne ise Deniz Aksu atanmıştı.



Türkiye'de halihazırda beş katılım bankası faaliyet gösterirken, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile bu sayı altıya çıkacak.



Emlak Bank, faaliyette bulunduğu dönemde Türkiye'nin dört bir yanında konut projeleri ile adından söz ettirirken, ayrıca dış ticaret ve denizcilik sektörlerinde de uzmanlaşmıştı.



3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Emlak Bankın bankacılık yapma yetkisi sona erdirilerek tasfiye kapsamına alınmıştı.