Altında 10 haftanın zirvesi sonrası sürpriz düşüş! 14 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın fiyatları, son 10 haftanın en yüksek seviyesini test ettikten sonra haftanın son işlem gününde kısmi bir geri çekilme yaşadı.
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sinyalleri ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde gram altın güne 6.661 TL, ons altın ise 4.323 dolar seviyelerinden başladı.
14 Ağustos 2026 Güncel Altın Satış Fiyatları
Gram Altın: 6.661,02 TL
Çeyrek Altın: 10.895,00 TL
Yarım Altın: 21.791,00 TL
Tam Altın: 43.739,96 TL
Cumhuriyet Altını: 43.408,00 TL
Gremse Altın: 109.685,33 TL
Ons Altın: 4.323,33 Dolar