Altında 10 haftanın zirvesi sonrası sürpriz düşüş! 14 Ağustos güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, son 10 haftanın en yüksek seviyesini test ettikten sonra haftanın son işlem gününde kısmi bir geri çekilme yaşadı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altında 10 haftanın zirvesi sonrası sürpriz düşüş! 14 Ağustos güncel altın fiyatları - Resim: 1

 ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sinyalleri ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde gram altın güne 6.661 TL, ons altın ise 4.323 dolar seviyelerinden başladı.

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Altında 10 haftanın zirvesi sonrası sürpriz düşüş! 14 Ağustos güncel altın fiyatları - Resim: 2

14 Ağustos 2026 Güncel Altın Satış Fiyatları

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Altında 10 haftanın zirvesi sonrası sürpriz düşüş! 14 Ağustos güncel altın fiyatları - Resim: 3

Gram Altın: 6.661,02 TL

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Altında 10 haftanın zirvesi sonrası sürpriz düşüş! 14 Ağustos güncel altın fiyatları - Resim: 4

Çeyrek Altın: 10.895,00 TL

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Altında 10 haftanın zirvesi sonrası sürpriz düşüş! 14 Ağustos güncel altın fiyatları - Resim: 5

Yarım Altın: 21.791,00 TL

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Altında 10 haftanın zirvesi sonrası sürpriz düşüş! 14 Ağustos güncel altın fiyatları - Resim: 6

Tam Altın: 43.739,96 TL

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Altında 10 haftanın zirvesi sonrası sürpriz düşüş! 14 Ağustos güncel altın fiyatları - Resim: 7

Cumhuriyet Altını: 43.408,00 TL

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Altında 10 haftanın zirvesi sonrası sürpriz düşüş! 14 Ağustos güncel altın fiyatları - Resim: 8

Gremse Altın: 109.685,33 TL

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Altında 10 haftanın zirvesi sonrası sürpriz düşüş! 14 Ağustos güncel altın fiyatları - Resim: 9

Ons Altın: 4.323,33 Dolar

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gram altın ekonomi