Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum
Altın fiyatları, ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarını genişletmesiyle yükseliş trendini güçlendirerek son üç ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine tırmandı.
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Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verileri ile Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı kritik konuşmaya çevrilirken, serbest piyasada altın fiyatları güne güçlü başladı.
25 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram Altın: 7.165,82 TL
Çeyrek Altın: 11.682,00 TL
Yarım Altın: 23.358,00 TL
Tam Altın: 46.815,14 TL
Cumhuriyet Altını: 46.544,00 TL
Gremse Altın: 117.396,86 TL
Ons Altın: 4.632,14 Dolar
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