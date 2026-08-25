Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum

Altın fiyatları, ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarını genişletmesiyle yükseliş trendini güçlendirerek son üç ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine tırmandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum - Resim: 1

Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verileri ile Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı kritik konuşmaya çevrilirken, serbest piyasada altın fiyatları güne güçlü başladı.

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Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum - Resim: 2

25 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

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Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum - Resim: 3

Gram Altın: 7.165,82 TL

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Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum - Resim: 4

Çeyrek Altın: 11.682,00 TL

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Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum - Resim: 5

Yarım Altın: 23.358,00 TL

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Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum - Resim: 6

Tam Altın: 46.815,14 TL

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Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum - Resim: 7

Cumhuriyet Altını: 46.544,00 TL

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Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum - Resim: 8

Gremse Altın: 117.396,86 TL

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Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum - Resim: 9

Ons Altın: 4.632,14 Dolar

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Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum - Resim: 10
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