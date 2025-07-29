Altında 4.000 dolar senaryosu güçleniyor! Fidelity'den rekor tahmin geldi

Fidelity International, altın fiyatlarına ilişkin rekor seviyede bir tahminle gündeme geldi. ForInvest'in haberine göre, kurum, ons altının 2026 yılı sonuna kadar 4.000 dolara kadar yükselebileceğini açıkladı. Bu öngörünün temelinde, Fed’in gevşeme politikasına yönelmesi, ABD dolarındaki zayıflama ve küresel merkez bankalarının hızla artan altın alımları yer alıyor.

Fidelity fon yöneticisi Ian Samson, yatırımcılara verdiği mesajda, artan jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin, altını güçlü bir portföy çeşitlendirme aracı haline getirdiğini vurguladı.

"DAHA GÜVERCİN BİR FED İÇİN NET BİR YOL GÖRÜYORUZ"

Samson, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, kurumun altına olan yükseliş görünümünü sürdürdüğünü ve bazı fonlardaki altın tahsisatını yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkardıklarını belirtti. Ağustos ayındaki piyasa oynaklığının ardından, altının daha cazip bir yatırım aracı olarak öne çıktığını ifade etti.

“Daha güvercin bir Fed için net bir yol görüyoruz” diyen Samson, faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğine dikkat çekti.

2025 yılı boyunca Orta Doğu ve Ukrayna’daki jeopolitik gerilimler, merkez bankası talepleri ve küresel ekonomik belirsizliklerle birlikte altın fiyatları yüzde 25’ten fazla arttı. Ons altın şu günlerde 3.310 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ancak Samson’a göre bu dar bantlı hareketler, uzun vadeli yükseliş beklentisini gölgelemiyor.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ PLANI FİYATLARI ETKİLEYEBİLİR

Samson, Donald Trump’ın ABD’ye ithalatın yüzde 11’ine yüzde 15 gümrük vergisi getirme planının da önemli bir risk faktörü olduğuna işaret etti. “Bu oldukça ciddi bir vergi artışı. Ekonomiyi yavaşlatmasını beklersiniz” diyen Samson, bu durumun da Fed’in faiz indirimleri lehine bir baskı yaratabileceğini söyledi.

Fidelity’nin bu rekor tahmini, daha önce benzer şekilde 4.000 dolar beklentisi açıklayan Goldman Sachs’ın öngörüleriyle örtüşüyor. Ancak Citigroup cephesinden daha temkinli bir yaklaşım geldi. Kurum, altın fiyatlarının bu seviyelere ulaşmasının mümkün olmayabileceğini ifade etti.

Ian Samson, altının hala güçlü bir hedge aracı olduğunu belirterek, “Geçmiş boğa piyasalarına bakarsanız, altın tam hızında ve aşırı gerilmekten uzak” değerlendirmesinde bulundu.