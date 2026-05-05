Altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı: 5 Mayıs 2026 altın fiyatları

Altın piyasaları, 5 haftadır süregelen "küresel enflasyon" baskısının ardından bugün nihayet nefes aldı. 5 haftalık dip seviyelerden gelen tepki alımlarıyla güne yükselişle başlayan altın, Trump'ın "mini savaş" çıkışıyla sarsılan jeopolitik gerilimin gölgesinde kalıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (5 MAYIS 2026)

Piyasalardaki hareketlilik sonrası güncel rakamlar şu şekilde yansıdı:

Gram altın: 6.592 TL

Çeyrek altın: 10.733 TL

Yarım altın: 21.459 TL

Cumhuriyet altını: 43.853 TL

ONS altın: 4.538 dolar

PİYASA ANALİZİ: YÜKSELİŞ NEDEN SINIRLI?

Altın fiyatlarındaki toparlanma çabası, iki ana faktör arasında sıkışmış durumda:

Jeopolitik Risk: ABD Başkanı Donald Trump’ın dün İran ile "mini bir savaş" içinde olduklarını ifade etmesi ve taraflar arasında yaşanan karşılıklı saldırılar, yatırımcıyı güvenli liman olan altına yönlendirdi.

Petrol ve Enflasyon Sıkıştırması: Ancak bu gerilim nedeniyle artan petrol fiyatları, küresel enflasyon endişelerini yeniden körükledi. Enflasyon beklentilerindeki bu artış, altının 5 haftalık dipten başlattığı yükseliş ivmesini doğrudan kısıtlıyor.

Yatırımcının Gözü Kulağı Anlaşmada

Altın yatırımcıları ve piyasa aktörleri şu an teknik verilerden ziyade, ABD ile İran arasında gelebilecek olası bir anlaşma haberine odaklanmış durumda. Diplomatik bir yumuşama altındaki baskıyı azaltabilirken, gerilimin tırmanması fiyatlarda yeni bir yön belirleyecek.

