Altında %50-%50 ihtimal! İslam Memiş iki kritik senaryoyu açıkladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni hafta öncesi yatırımcıları uyardı. Piyasalarda yönü belirleyecek gelişmelerin hafta sonu netleşeceğini söyleyen Memiş, altın ve gümüş için biri yükseliş diğeri sert düşüş ihtimali taşıyan iki kritik senaryonun masada olduğunu açıkladı.
Piyasaların iki yönlü bir senaryoya açık olduğunu kaydeden uzman Memiş, yatırım stratejilerinde bu değişken tablonun göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.
Her hafta bir gün pozitif, ertesi gün ise negatif haber akışının gerçekleştiğini dile getiren Memiş, bu durumun piyasalarda sürekli bir yön değişimine yol açtığını ifade etti.
Uzman, dalgalı seyrin yıl sonuna kadar süreceğine dikkat çekti.
PİYASALAR BİLİNÇLİ ŞEKİLDE DALGALANDIRILIYOR
2026 yılında para piyasalarına dair değerlendirmelerde de bulunan Memiş, “2026 yılı paradan para kazanma yılı değil, parayı koruma yılıdır” sözüyle yatırımcılara uzun vadeli strateji çağrısında bulundu. Piyasalarda bilinçli şekilde dalgalanma oluşturulduğunu iddia eden Memiş, yatırımcıların fiyata değil miktara odaklanması gerektiğine dikkat çekti.
ALTIN VE GÜMÜŞTE İKİ SENARYO
GDH YouTube kanalına konuşan Memiş, yeni haftaya ilişkin iki farklı senaryo üzerinde durdu. Buna göre, hafta sonu gelecek haber akışı piyasaların yönünü belirleyecek.
İslam Memiş’in değerlendirmesine göre, olumlu senaryoda bir anlaşma haberi gelmesi durumunda borsalarda yükseliş ivmesi görülebilir.
Bu durumda altın ve gümüş fiyatlarında değer artışı yaşanırken, doların ise gevşeme eğilimine girebileceği görülebilir.
İslam Memiş, olumsuz senaryonun gerçekleşmesi ve savaşın devamına yönelik bir gelişme yaşanması durumunda petrol fiyatlarında yükseliş kaydedilebileceğini belirtti. Bu tabloya karşılık olarak birçok yatırım varlığında sert düşüşlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
İKİ İHTİMAL DE YÜZDE 50
Memiş, piyasalar açısından olumlu ve olumsuz senaryoların eşit ağırlıkta olduğunu söyledi. Uzman isim, iki ihtimalin de yüzde 50–50 seviyesinde değerlendirildiğini ifade etti.
ALTINDA KRİTİK SEVİYELER
İslam Memiş, ons altın piyasasında takip edilmesi gereken kritik seviyeleri paylaştı. Memiş, 4700 dolar seviyesinin üzerindeki haftalık kapanışların fiyatları 5200 dolara kadar taşıyabileceğini belirtti. Olası geri çekilmelerde ise 4500–4400 dolar bandının güçlü bir destek bölgesi olarak öne çıktığını ifade etti.
Gümüşün son dönemde altına kıyasla daha fazla kazandırdığını belirten Memiş, altın-gümüş rasyosundaki düşüşün gümüşü desteklediğini söyledi.
GÜMÜŞ İÇİN HEDEF
Memiş, gümüşte kısa vadede 96 dolar direncinin takip edildiğini söyledi. Gram bazında ise 145–150 lira seviyelerinin gündemde olduğunu aktardı.
Hafta sonlarının özellikle piyasa açısından önemli hale geldiğini vurgulayan Memiş, piyasalar kapalıyken gelen haberlerin yeni haftada sert fiyat hareketlerine neden olduğunu ifade etti.
Bu nedenle yatırımcıların özellikle hafta sonu gelişmelerini dikkatle takip etmesi gerektiğini söyleyen Memiş’e göre küresel piyasalarda belirsizlik ortamı bir süre daha devam edecek ve bu süreç yatırımcılar için yüksek oynaklıkla şekillenecek.
Not: Yatırım tasvsiyesi değildir.