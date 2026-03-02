Altında 53 yıl sonra ilk: Jeopolitik gerilim piyasalara yansıdı

İsrail-ABD-İran hattında yükselen tansiyon, haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda sert dalgalanmaya neden oldu. Çatışma riskinin enerji arzına sıçraması, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkış yaparak altın ve dolara yönelmesini hızlandırdı.

ALTINDA TARİHİ SERİ

Ons altın yeni haftada 5.393 dolar seviyesini test ederek son haftaların en yüksek değerine ulaştı. Şubat ayını artıda kapatan kıymetli metal, üst üste yedinci ayı da kazançla tamamlama yolunda ilerliyor. Bu tablo, 1973 sonrası görülen en uzun yükseliş dönemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Yükselişte üç ana unsur öne çıkıyor: Jeopolitik risk primi, merkez bankalarının devam eden altın alımları ve ABD’de faiz indirimi beklentilerinin tamamen ortadan kalkmamış olması. Küresel belirsizlik arttıkça portföylerde altının ağırlığı da yükseliyor.

GRAM ALTIN REKORA YAKIN

Yurt içinde gram altın güne 7.442 liradan başladı. Gün içi işlemlerde 7.623 liraya kadar yükselen fiyat, 29 Ocak 2026’da görülen 7.810 liralık zirveye yeniden yaklaşmış durumda.

Kapalıçarşı’da 7 bin 300 TL ile 7 bin 500 TL aralığında işlem gören gram altın, İran saldırısı sonrası yeniden 8 bin TL’nin üzerine çıktı.