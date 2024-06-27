Altında alım fırsatı zamanı mı?

Ons altın fiyatı 2 bin 330 dolara kadar çıkmıştı. Ancak 2 bin 295 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın fiyatında da düşüş yaşandı. Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 504 TL, Çeyrek altın 4 bin 65 TL, Yarım altın 8 bin 123 TL, Tam altın ise 16 bin 198 TL'den güne başladı.