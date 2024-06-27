Altında alım fırsatı zamanı mı?
Altın fiyatlarında düşüş yeniden başladı. Dalgalı seyir izleyen altın fiyatları ABD’den gelecek kritik verileri bekliyor. 27 Haziran 2024 Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın ve Tam altın fiyatları…
Ons altın fiyatı 2 bin 330 dolara kadar çıkmıştı. Ancak 2 bin 295 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın fiyatında da düşüş yaşandı. Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 504 TL, Çeyrek altın 4 bin 65 TL, Yarım altın 8 bin 123 TL, Tam altın ise 16 bin 198 TL'den güne başladı.
ALTINDA SON ALIM FIRSATI
Ons altında 2 bin 280 dolara inmesi bekleniyor. Temmuz ayı itibariyle gram altın fiyatında yükseliş bekleniyor. Dünyadan tedirgin açıklamalar geldiğini ve küresel piyasaların risk altında olduğunu belirten
Altın yorumcusu İslam Memiş "Haziran ayının son haftasını değerlendirmek isteyenler için son fırsat" dedi ve ekledi;
"Elinde dolar olanlara parite yapmak için fırsat doğdu. Sonrasında agresif yükselişlerle karşılaşabilirsiniz. Gram altın 2500 lira altına sarktı. Yatırım yapmak isteyenler riske girmesin. Bu rakamlar ucuz. Kendinizi garantiye alıp pozisyonunuzu kapatın. Gram altında hedef 3 bin ve yıl sonu 3 bin 500 TL beklentimiz devam ediyor" uyarısında bulundu.